المرضى ليس لهم سجلات.. مسؤولو "مصحة الشروق" هربوا بعد الحريق خوفا من المساءلة

قال مصدر لـ "الدستور"، إن المتوفين والمصابين فى حريق المصحة النفسية بالشروق بأن ليس معهم أي اثباتات شخصية، مشيرا إلى أنهم علموا بأسماء المتوفين من باقي المصابين وليسوا متأكدين إذا كانت هذه اسمائهم الحقيقية أم أسماء مستعارة يتعاملون بها أثناء تلقي العلاج بالمصحة.

صاحب المصحة وكل العاملين بها هربوا بعد نشوب الحريق بها خوفا من المساءلة القانونية

كما أكد المصدر، أن صاحب المصحة وكل العاملين بها هربوا بعد نشوب الحريق بها خوفا من المساءلة القانونية لأنها ليست مرخصة من الجهات المعنية، كما أكد بأنهم لم يجدوا أى مستندات أو أى أوراق خاصة بالمصحة أو النزلاء وفى انتظار استكمال التحريات الأمنية لمعرفة مالك المصحة واستدعائه.

وأضاف المصدر بأنهم لم يقوموا بنقل باقي النزلاء لأى مصحة أخرى، مؤكدا بأنهم دخلوا للمصحة بكامل إرادتهم وعليهم اللجوء لأى مصحة أخرى لاستكمال العلاج.

وقال المصابون فى حريق مصحة نفسية بمدينة الشروق أمام جهات التحقيق بنيابة الشروق وبدر، إن منهم من دخل المصحة منذ أيام ومنهم من دخلها منذ 3 أشهر لتلقي العلاج من إدمان المواد المخدرة.

سبب الحريق

وأكدوا بأن الحريق حدث قبل الفجر مباشرة وكانوا جميعا نائمين وتفاجئوا بالدخان يملأ الغرف والنيران نشبت بالأسرة، موضحين بأن السبب الرئيسي فى حريق المصحة هو وجود "توصيلة" مشترك أسفل أحد السراير تسببت في وجود ماس كهربائي.



كما أكدوا بأن الضحايا الثلاثة توفوا بالاختناق من كثرة الدخان بالمكان، مؤكدين بأن منهم من خرج بأعجوبة ومنهم من فقد الوعي.

تقدير الخسائر المبدئية للحريق

كما أكدت جهات التحقيق بعد المعاينة بأن الخسائر المبدئية لحريق المصحة النفسية تخطت المليوني جنيه، كما أكدت بأن المصحة غير مرخصة من الجهات المعنية.

ولقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرين فى حريق مصحة نفسية بمدينة الشروق، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتمت عملية الإخماد، وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة النزلاء الثلاثة.

وفور تلقي بلاغ يفيد بنشوب حريق فى مصحة نفسية لعلاج الإدمان فى مدينة الشروق، على الفور انتقلت 4 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ.