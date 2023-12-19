الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"مشترك عمل قفلة".. أقوال المصابين في حريق مصحة نفسية بالشروق

حريق مصحة نفسية بالشروق
حريق مصحة نفسية بالشروق

أقر المصابين فى حريق مصحة نفسية بمدينة الشروق أمام جهات التحقيق بنيابة الشروق وبدر بأن منهم من دخل المصحة منذ أيام ومنهم من دخلها منذ 3 أشهر لتلقي العلاج من إدمان المواد المخدرة.

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شاهد عيان يكشف كواليس التهام حريق مصحة العلاج النفسى بالشروق

وأكدوا بأن الحريق حدث قبل الفجر مباشرة وكانوا جميعا نائمين وتفاجئوا بالدخان يملئ الغرف والنيران نشبت بالسراير، موضحين بأن السبب الرئيسي فى حريق المصحة هو وجود توصيله مشترك أسفل أحد السراير واشتكوا للعاملين بالمصحة أكثر من مرة بأن به مشكلة وسيتسبب في ماس كهربائي لكن بلا جدوى، مؤكدين بأن هذا المشترك تسبب في عمل قفله كهربائية أكثر من مرة.

كما أكدوا بأن الضحايا الثلاثة توفوا بالاختناق من كثرة الدخان بالطابق، مؤكدين بأن منهم من خرج بأعجوبة ومنهم من فقد الوعي.

كما أكدت جهات التحقيق بعد المعاينة بأن الخسائر المبدئية لحريق المصحة النفسية تخطت المليوني جنيه، كما أكدت بأن المصحة غير مرخصة من الجهات المعنية.

ولقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرين فى حريق مصحة نفسية بمدينة الشروق، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتمت عملية الإخماد، وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة النزلاء الثلاثة.

وفور تلقي بلاغ يفيد بنشوب حريق فى مصحة نفسية لعلاج الإدمان فى مدينة الشروق، على الفور انتقلت 4 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ.

مصحة نفسية مدينة الشروق المواد المخدرة حريق الطب الشرعي

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