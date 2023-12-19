الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس طلاب من أجل مصر: نطالب الرئيس السيسى باستكمال مسيرة البناء والتنمية

د. علاء غالب
د. علاء غالب

هنأ الدكتور علاء غالب، الأستاذ بكلية طب سوهاج، رئيس طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لفترة رئاسية ثالثة، سائلا المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه على الفترة المقبلة.

 "غالب": لقد راهنا على وعى الشعب المصرى وربح الرهان 

وقال غالب إننا كمحبين ومؤيدين للرئيس راهنا منذ البداية على وعى الشعب المصرى فى اختيار الأصلح والأجدر للمرحلة المقبلة فى ظل تحديات كبيرة تواجهها مصر داخليا وخارجيا، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الأقدر والأجدر ليست من وجهه نظرنا كمؤيدين له منذ البداية لكن كانت هناك حشود انتخابية شاهدناها فى الشوارع وأمام صناديق الانتخاب.

رئيس جامعة سوهاج يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية

وأضاف أستاذ الطب بجامعة سوهاج: نطالب السيد الرئيس بأن يسير فى نفس الطريق ويكمل مسيرة البناء والتنمية التى بدأها وشعب مصر بأكمله خلفه حتى تصبح مصر جنة الله فى الأرض والأولى فى مسيرة التقدم والبناء.

ولفت رئيس طلاب من أجل مصر إلى أن أسرة طلاب من أجل مصر شاركت فى مسيرات حاشدة أيام الانتخابات الرئاسية ضمن آلاف من طلاب جامعة سوهاج تحت إشراف الأستاذ الدكتور حسان النعمانى، رئيس الجامعة، إيمانا منهم بعظمة مصر فى أن تصبح دولة ديمقراطية تختار رئيسها الذي تحبه وتقدره.

وتوجه بالشكر لجميع قضاة مصر الشرفاء والشرطة المصرية الباسلة على الجهد الذي بذلوه خلال الانتخابات حتى ظهرت نتيجة الانتخابات بفوز الرئيس السيسى بشكل مشرف يليق بمصر وحضارتها، كما تقدم بشكر خاص للدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج على المجهود الرائع فى دعم طلاب الجامعة وحثهم على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية وتذليل كل الصعاب لهم للإدلاء بأصواتهم.

وكانت شوارع مدينة سوهاج شهدت أمس احتفالات كبيرة جابت الشوارع رافعين الأعلام بمناسبة فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية.

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