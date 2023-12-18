الإثنين 18 ديسمبر 2023
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محافظات

رئيس جامعة سوهاج يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية

الدكتور حسان النعماني
الدكتور حسان النعماني

هنأ الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعادة انتخابه للرئاسة المصرية للمرة الثالثة على التوالى، هذا الفوز الساحق الذي يبرهن علي ثقة عموم الشعب المصرى وإصراره علي تولي فخامته قيادة الوطن للوصول إلى بر الأمان والأستقرار، حيث أكدت الهيئة الوطنية للإنتخابات في مصر، حصول الرئيس عبدالفتاح السيسي، علي ٨٩.٦% من مجموع أصوات الناخبين،  بمشاركة بلغت ٦٦.٨٪؜ وذلك خلال المؤتمر الصحفي لإعلان النتيجة الرسمية.

وقال  النعماني في برقية تهنئة للرئيس السيسي" اتوجه لسيادتكم بخالص التهنئة القلبية لحصولكم علي هذا الفوز الساحق فى العملية الانتخابية، والذي جاء  نتيجة طبيعية للأداء الوطنى والفريد والكفاءة والاخلاص والعطاء الذى قدمتوه فخامتكم، والاعجازات، والانجازات التى شهدتها البلاد خلال الفترة السابقة من مشروعات قومية وتحقيق إستقلالية وسيادة قرار البلاد، حيث تحمل النتائج التي اعلنتها الهيئة الوطنية للإنتخابات رسالة واضحة للتأييد الشعبى الجارف من جموع المصريين بالداخل والخارج، لفخامتكم، هذا الشعب العظيم  الذي ترفض جيناته الطيبة فيروسات الشر، ويصر بقوه وعزيمة علي قهر الإعداء
و صد كافة المؤامرات، لدعم قيادته الوطنية الخالصة، لاستكمال مسيرة البناء وحرب آفة الإرهاب، متمنيًا لسيادتكم مزيدًا من النجاح والتوفيق لتحقيق امال وطموحات الشعب مصر".

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