"الدفاع الروسية": تدمير مسيرة أوكرانية ثالثة فوق مقاطعة بريانسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مسيرة أوكرانية ثالثة فوق مقاطعة بريانسك، وذلك خلال خبر عاجل عرضته قناة "القاهرة الإخبارية".

تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 615 قتيلًا وجريحًا

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت الأسبوع الماضي أنه تم تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 615 قتيلًا وجريحًا، وإسقاط 6 مسيرات أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن القوات الروسية صدت 8 هجمات أوكرانية على محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، وكبدت العدو 55 عسكريًا، ودمرت مدافع وعتادًا عسكريًا.