الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدفاع الروسية: تحييد 5 آلاف جندي أوكراني خلال أسبوع

الدفاع الروسية
الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أن قواتها العسكرية كبدت الجيش الأوكراني خسائر كبيرة على جميع محاور القتال في أوكرانيا، شملت نحو 5 آلاف جندي و5 مقاتلات و224 مسيرة خلال الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها بشأن مستجدات عملياتها العسكرية في أوكرانيا، إنه خلال الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر الجاري، شنت قواتنا 30 ضربة بأسلحة عالية الدقة ومسيرات على البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية، واستهدفت ترسانات ومخازن ذخائر المدفعية والوقود ومواقع الجيش الأوكراني ومرتزقته ومجموعاته النازية".

وأوضحت أنه على على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت القوات الروسية 19 هجوما أوكرانيا وبلغت "خسائر العدو أكثر من 480 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية".

وأضافت: "وعلى محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا 10 هجمات وبلغت خسائر العدو أكثر من 1445 عسكريا ومدافع غربية". 

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الدفاع الروسية تعلن عن خسائر كبيرة تكبدها الجيش الأوكرانى فى محاور القتال

وتابعت أنه على محور دونيتسك صدت القوات الروسية 18 هجوما وبلغت خسائر كييف أكثر من 1560 عسكريا وأسلحة غربية. بينما في جنوب المحور تم القضاء على 845 عسكريا أوكرانيا وتدمير عتاد وأسلحة.

وبينت أنه على محور زابوروجيا، صدت القوات الروسية 5 هجمات وتم القضاء على 260 عسكريا أوكرانيا وتدمير أسلحة وعتاد غربي، فيما أحبطت على محور خيرسون محاولات "المجموعات التخريبية العبور إلى الضفة الشرقية لنهر دنيبر، وبلغت خسائر كييف 350 فردا وتم تدمير مدافع وأسلحة له".

 

اسقاط 5 مقاتلات وأكثر من 200 مسيرة

وأشارت إلى أن الدفاعات الروسية أسقطت 5 مقاتلات أوكرانية: ثلاث منها "ميغ 29" واثنتان "Su-25"، ومروحية "مي 8"، بالإضافة إلى اعتراض 11 صاروخ HIMARS  وصاروخي HARM  أمريكية وصاروخي S-200، وقنبلة موجهة JDAM، فضلًا عن إسقاط 224 مسيرة.

كما نوه بيان الوزارة إلى أنه في غضون أسبوع تم أسر 12 عسكريا أوكرانيا.

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