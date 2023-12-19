بمشروع جنة.. "الإسكان" تعلن موعد تسليم 130 عمارة سكنية بمدينة المنصورة الجديدة لحاجزيها
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة سيبدأ في تسليم 130 عمارة بمشروع جنة 1 بالمنطقة الأولى بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك من يوم الإثنين 1/1/2024 وحتى يوم الثلاثاء 24/4/2024، والمحجوزة بنظام الحجز الإلكتروني "online" بتاريخ 15/1/2023.
وقال وزير الإسكان إن مدينة المنصورة الجديــدة تضم 19431 وحدة سكنية (6096 وحدة إسكان لمنخفضى الدخل – 11232 وحدة إسكان متوســط – 2103 فيلات إسكان متميــز)، وشواطــئ مفتوحــة للأســـرة المصريـــة، وساحــات للاحتفال والترفيه "كورنيــش أهـــل مصـــر"، وهى مدينة حيويـــة بالأنشطــة، كما أنها مدينــة خضــراء، بها 1800 فدان مساحات خضراء، وتمثل 25% من إجمالي مساحة المدينة، كما تضم الكورنيــش وهو محور أخضـــر ترفيهـــي، ومحاور الطرق الرئيسية بالمدينة محاور خضراء، بجانب الحدائق المركزية الخضراء - الحديقة الجنوبية، بجانب تطبيق مبادئ الإسكان الأخضر، إضافة إلى أنها مدينة تدعم حركة المشاة والدراجات، حيث يوجد بها 9 كم مسارات للمشاة والدراجات.
وأوضح المهندس محمد الغمراوى، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين، 9 و10، يوم الإثنين 1/1/2024، ووحدات العمارتين 11 و12، يوم الثلاثاء 2/1/2024، ووحدات العمارتين 13 و14، يوم الأربعاء 3/1/2024، ووحدات العمارتين 15 و16، يوم الخميس 4/1/2024، ووحدات العمارتين 17 و18، يوم الإثنين 8/1/2024، ووحدات العمارتين 19 و20، يوم الثلاثاء 9/1/2024، ووحدات العمارتين 21 و22، يوم الأربعاء 10/1/2024.
وأضاف أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 23 و24، يوم الأحد 14/1/2024، ووحدات العمارتين 25 و26، يوم الإثنين 15/1/2024، ووحدات العمارتين 27 و28، يوم الثلاثاء 16/1/2024، ووحدات العمارتين 29 و30، يوم الأربعاء 17/1/2024، وتم تخصيص يوم الخميس 18/1/2024، لمن تخلف عن الاستلام، وتسليم وحدات العمارتين 31 و32، يوم الأحد 21/1/2024، ووحدات العمارتين 33 و34، يوم الإثنين 22/1/2024، ووحدات العمارتين 35 و36، يوم الثلاثاء 23/1/2024، ووحدات العمارتين 37 و38، يوم الأربعاء 24/1/2024، ووحدات العمارتين 39 و40، يوم الأحد 28/1/2024، ووحدات العمارتين 41 و42، يوم الإثنين 29/1/2024، ووحدات العمارتين 43 و44، يوم الثلاثاء 30/1/2024، ووحدات العمارتين 45 و46، يوم الأربعاء 31/1/2024، وتم تخصيص يوم الخميس 1/2/2024، لمن تخلف عن الاستلام.
وأشار رئيس جهاز مدينة منصورة الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 47 و48، يوم الأحد 4/2/2024، ووحدات العمارتين 49 و50، يوم الإثنين 5/2/2024، ووحدات العمارتين 51 و52، يوم الثلاثاء 6/2/2024، ووحدات العمارتين 53 و63، يوم الأربعاء 7/2/2024، ووحدات العمارتين 64 و65، يوم الخميس 8/2/2024، ووحدات العمارتين 66 و67، يوم الأحد 11/2/2024، ووحدات العمارتين 68 و70، يوم الإثنين 12/2/2024، ووحدات العمارتين 71 و78، يوم الثلاثاء 13/2/2024، ووحدات العمارتين 79 و80، يوم الأربعاء 14/2/2024، كما تم تخصيص يوم الخميس 15/2/2024، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.
وقال: سيتم تسليم وحدات العمارتين 81 و82، يوم الأحد 18/2/2024، ووحدات العمارتين 83 و84، يوم الإثنين 19/2/2024، ووحدات العمارتين 85 و86، يوم الثلاثاء 20/2/2024، ووحدات العمارتين 87 و88، يوم الأربعاء 21/2/2024، ووحدات العمارتين 89 و90، يوم الخميس 22/2/2024، ووحدات العمارتين 91 و92، يوم الأحد 25/2/2024، ووحدات العمارتين 93 و94، يوم الإثنين 26/2/2024، ووحدات العمارتين 95 و96، يوم الثلاثاء 27/2/2024، ووحدات العمارتين 97 و98، يوم الأربعاء 28/2/2024، وتم تخصيص يوم الخميس 29/2/2024، لمن تخلف عن الاستلام.
وأضاف: سيتم تسليم وحدات العمارتين 99 و100، يوم الأحد 3/3/2024، ووحدات العمارتين 101 و102، يوم الإثنين 4/3/2024، ووحدات العمارتين 103 و104، يوم الثلاثاء 5/3/2024، ووحدات العمارتين 105 و106، يوم الأربعاء 6/3/2024، ووحدات العمارتين 107 و108، يوم الخميس 7/3/2024، ووحدات العمارتين 109 و110، يوم الأحد 10/3/2024، ووحدات العمارتين 111 و112، يوم الثلاثاء 12/3/2024، ووحدات العمارتين 113 و114، يوم الأربعاء 13/3/2024، وتخصيص يوم الخميس 14/3/2024، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.
ونوه رئيس الجهاز، عن أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 115 و116، يوم الأحد 17/3/2024، ووحدات العمارتين 117 و118، يوم الإثنين 18/3/2024، ووحدات العمارتين 119 و120، يوم الثلاثاء 19/3/2024، ووحدات العمارتين 121 و122، يوم الأربعاء 20/3/2024، وتخصيص يوم الخميس 21/3/2024، لمن تخلف عن الاستلام، كما سيتم تسليم وحدات العمارتين 123 و124، يوم الأحد 24/3/2024، ووحدات العمارتين 125 و126، يوم الإثنين 25/3/2024، ووحدات العمارتين 127 و128، يوم الثلاثاء 26/3/2024، ووحدات العمارتين 129 و130، يوم الأربعاء 27/3/2024، ووحدات العمارتين 131 و132، يوم الخميس 28/3/2024، ووحدات العمارتين 133 و134، يوم الأحد 31/3/2024، ووحدات العمارتين 135 و136، يوم الإثنين 1/4/2024، ووحدات العمارتين 137 و138، يوم الثلاثاء 2/4/2024، ووحدات العمارتين 139 و140، يوم الأربعاء 3/4/2024، وتخصيص يوم الخميس 4/4/2024، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.
وأضاف أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 141 و142، يوم الأحد 14/4/2024، ووحدات العمارتين 143 و144، يوم الإثنين 15/4/2024، ووحدات العمارتين 145 و146، يوم الثلاثاء 16/4/2024، ووحدات العمارتين 147 و148، يوم الأربعاء 17/4/2024، ووحدات العمارتين 149 و150، يوم الخميس 18/4/2024، ووحدات العمارتين 151 و152، يوم الأحد 21/4/2024، ووحدات العمارتين 153 و154، يوم الإثنين 22/4/2024، وتخصيص يومي الثلاثاء 23/4/2024، والثلاثاء 24/4/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام.