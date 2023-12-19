لسرقة 1.5 مليون جنيه من سيارة مدير شركته.. حبس سائق بالإسكندرية

قررت نيابة سيدي جابر بالإسكندرية، تجديد حبس سائق 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بسرقة مبلغ مليون ونصف جنيها من سيارة مدير شركته، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المبلغ المسروق.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة سيدى جابر، يفيد بورود بلاغ من مدير مالى بشركة إستيراد وتصدير، كائنة بدائرة القسم، أنه حال قيامه بإيقاف سيارته الملاكى بجراج الشركة محل عمله وبداخلها مبلغ مالى خاص بالشركة "مليون و500 ألف جنيه"، وعقب إنتهاء عمله وعودته للسيارة إكتشف سرقة المبلغ المالي.

بالفحص وإجراء التحريات أسفرت الجهود عن تحديد مرتكب الواقعة، تم عمل كمين والقي القبض علي المتهم وتبين أنه سائق بذات الشركة، مقيم بدائرة القسم.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مستغلًا طبيعة عمله بالشركة، وأضاف بأن السيارة كانت مفتوحة وقت إرتكاب الواقعة، أرشد عن مبلغ مليون و430 ألف جنيه، وقرر بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة سيدي جابر بالاسكندرية، حبس عامل سابق ونجل سائق وآخرين 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بتكوين تشكيل عصابي والاشتراك مع آخرين وسرقة خزينة من داخل إحدى الشركات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي مدير أمن الاسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة سيدى جابر، يفيد بورود بلاغ من مدير شركة للاستيراد والتصدير كائنة بدائرة القسم، بإكتشافه سرقة الخزينة الحديدية الخاصة بالشركة وبداخلها مبلغ مالى.

تم تشكيل فريق بحث جنائى، وتوصل إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم 9 أشخاص أحدهم عامل سابق بالشركة، ونجل سائق بالشركة، مقيمين، لأربعة منهم معلومات جنائية، وبحوزة أحدهم طبنجة صوت وعدد من الطلقات.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة حيث إستغل أحدهم سابقة عمله بالشركة محل البلاغ وقيامه بإستخراج نسخة من المفاتيح الخاصة بها وعلمه بمكان تواجد الخزينة، ويوم إرتكاب الواقعة كان أجازة للعاملين بالشركة، حيث توجه المتهمين لمكان الواقعة ودلف إثنين منهم لمقر الشركة مستخدمين المفاتيح المصطنعة وقيام باقى المتهمين بمراقبة محيط المكان وتمكنا من الإستيلاء على الخزينة وفروا هاربين، وبإرشادهم تم ضبط الخزينة مقطعة وكذا الآداة المستخدمة عبارة عن "صاروخ كهربائى" ومبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة. وأضاف المتهمين قيامهم بشراء بعض المتعلقات الشخصية لهم عبارة عن "هواتف محمولة، ودراجة نارية، وشاشة عرض، وبوتاجاز، ومشغولات ذهبية" وإنفاق باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.