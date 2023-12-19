الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام صن داونز الجنوب إفريقي بدوري أبطال إفريقيا

بيراميدز
بيراميدز

تصدر البحث عن تشكيل بيراميدز المتوقع أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الفريقين، الليلة، كافة محركات جوجل، على مدار الساعات الماضية.

ويأتي ذلك، نظرا للغيابات الكثيرة التي ضربت صفوف الفريق السماوي بقوة مؤخرا، وحرمانه من بعض نجومه الدوليين، مثل أسامة جلال للإيقاف بسبب الطرد في لقاء الجولة الثالثة، بجانب غياب رمضان صبحي وأحمد الشناوي، وإبراهيم عادل وإسلام عيسى، ومحمود مرعي بسبب الإصابة.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام صن داونز فى دورى الابطال

واستقر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لـ"بيراميدز"، على تشكيل فريقه المتوقع أمام صن داونز الجنوب إفريقي الليلة.

ومن المقرر أن يخوض الفريق السماوي المباراة، بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد الشيبي وأحمد سامي، وعلي جبر ومحمد حمدي.

خط الوسط: بلاتي توريه ومهند لاشين، ووليد الكرتي وأحمد توفيق، وعبدالله السعيد.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

دورى المحترفين.. الاتصالات يستضيف طنطا فى مباراة العودة للانتصارات

بعد ضياع حلم النهائى.. موعد مباراة الأهلى المقبلة بكأس العالم للأندية

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز الجنوب إفريقي بدوري الأبطال

ويستضيف بيراميدز نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في تمام السادسة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتقاسم بيراميدز صدارة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، مع كلا من صن داونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي ونواذيبو الموريتاني بنفس الرصيد من النقاط.

طاقم حكام مباراة بيراميدز وصن داونز الجنوب إفريقي بدوري أبطال إفريقيا

ويقود مباراة بيراميدز وصن داونز الجنوب إفريقي، في رابع جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، طاقم يقوده التشادي محمد علاو، ويعاونه عيسى بوجولا المساعد الأول،  وموسى حفيظ المساعد الثاني، وألفريد أرمي الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة محمد أحمد سليمان من السودان، ويراقب أداء الحكام جون كلود برميتشاو من بوروندي، والمنسق العام أليكساندر أسانتي من غانا.

بيراميدز دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا صن داونز الجنوب إفريقي تشكيل بيراميدز المتوقع أمام صن داونز الجنوب إفريقي تشكيل بيراميدز المتوقع أمام صن داونز بدوري أبطال إفريقيا تشكيل بيراميدز المتوقع أمام صن داونز بمجموعات دوري الأبطال

مواد متعلقة

بيراميدز يتحدى الغيابات أمام صن داونز الجنوب إفريقى فى دورى الأبطال

على رأسها السعيد وغياب رمضان.. قائمة بيراميدز للمواجهة المرتقبة أمام صن داونز

قائد بيراميدز يتحدث عن مواجهة صن داونز المرتقبة بدورى أبطال إفريقيا

بيراميدز يكشف عن أسباب غياب رمضان صبحي عن مواجهة صن داونز

الأكثر قراءة

عاجل.. الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى

خبير أوابك: روسيا تبدأ إنتاج الغاز المسال رغم العقوبات الأمريكية

عاجل.. شبورة ونشاط للرياح.. "الأرصاد" تحذر من انخفاض درجات الحرارة اليوم

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

المرضى ليس لهم سجلات.. مسؤولو "مصحة الشروق" هربوا بعد الحريق خوفا من المساءلة

انفجار أسطوانة غاز وراء حريق شقة ومصرع فتاة بحدائق القبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

10 أسباب وراء هزيمة الاهلي.. وضياع فرصة العمر بالمونديال

عبدالوهاب داود

كل حاجة وعكسها

وائل لطفي

الجميع رابحون

ماجد حبته

ولاية جديدة للرئيس

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو فى غزة تنشئ جيلًا أقوى من حماس

عاجل.. الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى

إصابة صحفيين واستشهاد العشرات جراء قصف الاحتلال مخيم جباليا (صور)