تشكيل بيراميدز المتوقع أمام صن داونز الجنوب إفريقي بدوري أبطال إفريقيا

تصدر البحث عن تشكيل بيراميدز المتوقع أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الفريقين، الليلة، كافة محركات جوجل، على مدار الساعات الماضية.

ويأتي ذلك، نظرا للغيابات الكثيرة التي ضربت صفوف الفريق السماوي بقوة مؤخرا، وحرمانه من بعض نجومه الدوليين، مثل أسامة جلال للإيقاف بسبب الطرد في لقاء الجولة الثالثة، بجانب غياب رمضان صبحي وأحمد الشناوي، وإبراهيم عادل وإسلام عيسى، ومحمود مرعي بسبب الإصابة.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام صن داونز فى دورى الابطال

واستقر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لـ"بيراميدز"، على تشكيل فريقه المتوقع أمام صن داونز الجنوب إفريقي الليلة.

ومن المقرر أن يخوض الفريق السماوي المباراة، بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد الشيبي وأحمد سامي، وعلي جبر ومحمد حمدي.

خط الوسط: بلاتي توريه ومهند لاشين، ووليد الكرتي وأحمد توفيق، وعبدالله السعيد.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز الجنوب إفريقي بدوري الأبطال

ويستضيف بيراميدز نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في تمام السادسة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتقاسم بيراميدز صدارة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، مع كلا من صن داونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي ونواذيبو الموريتاني بنفس الرصيد من النقاط.

طاقم حكام مباراة بيراميدز وصن داونز الجنوب إفريقي بدوري أبطال إفريقيا

ويقود مباراة بيراميدز وصن داونز الجنوب إفريقي، في رابع جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، طاقم يقوده التشادي محمد علاو، ويعاونه عيسى بوجولا المساعد الأول، وموسى حفيظ المساعد الثاني، وألفريد أرمي الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة محمد أحمد سليمان من السودان، ويراقب أداء الحكام جون كلود برميتشاو من بوروندي، والمنسق العام أليكساندر أسانتي من غانا.