بعد ضياع حلم النهائى.. موعد مباراة الأهلى المقبلة بكأس العالم للأندية

أصبح البحث عن موعد مباراة الأهلي المقبلة بكأس العالم للأندية (2023)، هو المسيطر الآن على كافة محركات جوجل.

ويأتي ذلك، بعد ضياع حلم الوصول للمباراة النهائية من مونديال الأندية لأول مرة في تاريخ القلعة الحمراء بنظامها الحالي، في إنجاز فريد كان سيحسب للكرة المصرية بصفة عامة والأهلاوية بصفة خاصة إذا تحقق.

موعد مباراة الأهلي المقبلة بكأس العالم للأندية

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الخاسر من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي واوراوا ريد دياموندز الياباني، على المركز الثالث (الميدالية البرونزية)، في تمام الرابعة والنصف عصر الجمعة المقبلة 22 ديسمبر الجاري 2023، على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بالمملكة العربية السعودية.

وتعد هذه المشاركة هي التاسعة والرابعة على التوالي للمارد الأحمر، في بطولة كأس العالم للأندية على مدار تواجده في المحافل العالمي، حيث استطاع الأهلي من خلالها تحقيق الميدالية البرونزية في ثلاث نسخ أعوام (2006 و2020 و2021).

وتقام المباراة الثانية من نصف نهائي مونديال العالم للأندية، في تمام الثامنة مساء غدٍ الثلاثاء، وتجمع بين مانشستر سيتي الإنجليزي واوراوا ديد ديامونذر الياباني، على ملعب الجوهرة المشعة.

وتجدر الإشارة إلى أن النادي الأهلي، قد تلقي الهزيمة بهدفين نظيفين أمام فريق فلومينينسي البرازيلي، اليوم الاثنين، في أولى مباريات الدور نصف النهائي من مونديال العالم للأندية.

وتعد هذه النسخة هي الأخيرة من مونديال العالم للأندية بنظامها الحالي، بعد تغيير نظام البطولة بشكل كامل، وإقامتها كل 4 سنوات مثلها مثل كأس العالم على مستوى المنتخبات، مع زيارة عدد الفرق لـ32 فريق، مقسما لـ12 فريقًا من أوروبا، 6 فرق من أمريكا الجنوبية، 4 فرق من أفريقيا، 4 فرق من آسيا، 4 فرق من أمريكا الشمالية، وفريق وحيد من قارة أوقيانوسيا، إلى جانب الفريق المستضيف.

وتقام النسخة المقبلة من مونديال العالم للأندية، خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 13 يوليو من عام 2025، بالولايات المتحدة الأمريكية.