الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد ضياع حلم النهائى.. موعد مباراة الأهلى المقبلة بكأس العالم للأندية

الأهلي وفلومينيسي
الأهلي وفلومينيسي البرازيلي

أصبح البحث عن موعد مباراة الأهلي المقبلة بكأس العالم للأندية (2023)، هو المسيطر الآن على كافة محركات جوجل.

ويأتي ذلك، بعد ضياع حلم الوصول للمباراة النهائية من مونديال الأندية لأول مرة في تاريخ القلعة الحمراء بنظامها الحالي، في إنجاز فريد كان سيحسب للكرة المصرية بصفة عامة والأهلاوية بصفة خاصة إذا تحقق.

موعد مباراة الأهلي المقبلة بكأس العالم للأندية 

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الخاسر من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي واوراوا ريد دياموندز الياباني، على المركز الثالث (الميدالية البرونزية)، في تمام الرابعة والنصف عصر الجمعة المقبلة 22 ديسمبر الجاري 2023، على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بالمملكة العربية السعودية.

وتعد هذه المشاركة هي التاسعة والرابعة على التوالي للمارد الأحمر، في بطولة كأس العالم للأندية على مدار تواجده في المحافل العالمي، حيث استطاع الأهلي من خلالها تحقيق الميدالية البرونزية في ثلاث نسخ أعوام (2006 و2020 و2021).

عقدة الأهلى مستمرة.. أحمد موسى يعلق بحزن على الخسارة أمام فلومينينسى

وتقام المباراة الثانية من نصف نهائي مونديال العالم للأندية، في تمام الثامنة مساء غدٍ الثلاثاء، وتجمع بين مانشستر سيتي الإنجليزي واوراوا ديد ديامونذر الياباني، على ملعب الجوهرة المشعة.

وتجدر الإشارة إلى أن النادي الأهلي، قد تلقي الهزيمة بهدفين نظيفين أمام فريق فلومينينسي البرازيلي، اليوم الاثنين، في أولى مباريات الدور نصف النهائي من مونديال العالم للأندية.

وتعد هذه النسخة هي الأخيرة من مونديال العالم للأندية بنظامها الحالي، بعد تغيير نظام البطولة بشكل كامل، وإقامتها كل 4 سنوات مثلها مثل كأس العالم على مستوى المنتخبات، مع زيارة عدد الفرق لـ32 فريق، مقسما لـ12 فريقًا من أوروبا، 6 فرق من أمريكا الجنوبية، 4 فرق من أفريقيا، 4 فرق من آسيا، 4 فرق من أمريكا الشمالية، وفريق وحيد من قارة أوقيانوسيا، إلى جانب الفريق المستضيف.

وتقام النسخة المقبلة من مونديال العالم للأندية، خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 13 يوليو من عام 2025، بالولايات المتحدة الأمريكية.

اقرأ أيضاً

محمد عبدالمنعم: هفوة أضاعت حلم النهائى.. وشكرًا جماهير الأهلى

الاهلى كأس العالم للأندية موعد مباراة الأهلي المقبلة مانسشتر سيتي الإنجليزي موعد مباراة الأهلي المقبلة بكأس العالم للأندية أوراوا ريد دياموندز الياباني الميدالية البرونزية بمونديال الأندية 2023

مواد متعلقة

محمد عبدالمنعم: هفوة أضاعت حلم النهائى.. وشكرًا جماهير الأهلى

فلومينينسى يطفئ شمعة الأهلى فى «الجوهرة المشعة»

75 دقيقة.. تاو يضيع أسهل فرص اللقاء وفلومينينسي يحافظ على تقدمه أمام الأهلي

كأس العالم للأندية.. فلومينينسى يتقدم على الأهلى بهدف أرياس من ركلة جزاء

الأكثر قراءة

عاجل.. مراسل القاهرة الإخبارية: دبابات الاحتلال تستهدف شمال ووسط قطاع غزة (فيديو)

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

"لا تتركونا نشيخ".. المقاومة تنشر رسالة صادمة لأسرى إسرائيليين

فلومينينسى يطفئ شمعة الأهلى فى «الجوهرة المشعة»

كولر يكشف أسباب الخسارة أمام فلومينينسى بمونديال الأندية

عاجل.. القاهرة الإخبارية: غارات جوية وقذاف إسرائيلية تستهدف المبانى والمستشفيات بأحياء غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

10 أسباب وراء هزيمة الاهلي.. وضياع فرصة العمر بالمونديال

عبدالوهاب داود

كل حاجة وعكسها

وائل لطفي

الجميع رابحون

ماجد حبته

ولاية جديدة للرئيس

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس": الاحتلال ارتكب جريمة حرب بتجويع سكان غزة

الاحتلال يعتقل 34 فلسطينيًا من الضفة بينهم 3 نساء وأسير محرر

فايننشال تايمز: أمان إسرائيل فى عزل نتنياهو وإقامة دولة فلسطينية مستقلة