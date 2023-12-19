وصول شحنات مساعدات سعودية إلى العريش تمهيدًا لدخولها غزة

وصلت لمدينة العريش بشمال سيناء دفعات مساعدات مقدمة لسكان قطاع غزة من المملكة العربية السعودية، واستقبل مطار العريش الدولي الطائرة الإغاثية السعودية الـ32، والتي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، حملت على متنها مواد طبية بوزن إجمالي يبلغ 16 طنًا، تسلمتها الهلال الأحمر المصري تمهيدًا لنقلها لقطاع غزة.

فيما يجرى الاستعداد لاستقبال شحنات مساعدات تصل للعريش برًا من ميناء بورسعيد على ساحل البحر المتوسط بعد تفريغها من سفينة شحن مساعدات سعودية مخصصة لغزة سيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، والأعمال الإنسانية من ميناء جدة الإسلامي، وتحمل على متنها 250 حاوية كبيرة، منها 225 حاوية تشتمل على مواد ومستلزمات طبية لسد احتياج المستشفيات هناك، و25 حاوية تشتمل على مواد غذائية وإيوائية.

320 طائرة تحمل المساعدات

يذكر أنه وصل عدد طائرات نقل المساعدات الدولية لقطاع غزة التي هبطت في مطار العريش بشمال سيناء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة حتى اليوم إلى 320 طائرة.

وأوضحت بيانات حركة وصول المساعدات الدولية لقطاع غزة عبر مطار العريش أنه تم خلال الساعات القليلة الماضية استقبال طائرتي شحن مساعدات من المملكة العربية السعودية، ونقلت 15.320 طن مستلزمات طبية، ومن بلجيكا ونقلت 40.962 طن مستلزمات طبية وأدوية، ليرتفع عدد الطائرات التي استقبلها مطار العريش وتنقل مساعدات إغاثية لغزة منذ أحداث العدوان الإسرائيلي على غزة التي اندلعت أكتوبر الماضي إلى 320 طائرة، نقلت نحو 950 طنًا من المساعدات الإغاثية وسيارات إسعاف ومستشفيات ميدانية وأدوية موجهة لقطاع غزة، وتسلمت الهلال الأحمر المصري الشحنات ونقلتها على شاحنات من العريش لمعبر رفح وصولًا لقطاع غزة.

وقال الدكتور خالد زايدن، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إنه بدأ استقبال المساعدات الدولية لغزة القادمة جوًا عبر مطار العريش بشمال سيناء فى 12 أكتوبر الماضى، وفرغ متطوعون حمولتها وقاموا بتجهيزها للنقل لمعبر رفح لتصل لقطاع غزة.

والمنظمات الدولية الإغاثية التي وصلت منها طائرات المساعدات وصلت من منظمة الغذاء العالمى، واليونيسف، منظمة الصحة العالمية، الصليب الأحمر، طائرة من منظمة أطباء بلا حدود، الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة.