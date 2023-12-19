الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قرار جديد في واقعة قتل "ممرضة بدر ووالدتها" خطيبها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح  الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء حبس ممرضة بدر ووالدتها بتهمة الاشتراك مع زوج شقيقة الأولى فى قتل خطيبها، ١٥ يوما  على ذمة التحقيقات.

كشفت تحقيقات الجهات المختصة مع "ممرضة بدر" خطيبة المجني عليه الذي يعمل "نقاشًا"، والذي سقط قتيلًا على يد زوج شقيقتها بعد تعدي المجنى عليها بالضرب المبرح لغيرته الشديدة عليها.

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فأقرت أمام جهات التحقيق بأنها كانت خطيبة المجني عليه منذ فترة بعد قصة حب كبيرة لكن غيرته الشديدة عليها دفعتها لفسخ الخطبة وإنهاء العلاقة بينهما، لكنه لم يتقبل ذلك وظل يحاول إصلاح الأمر بينهما بمكالمات هاتفية  كثيرة والتردد عليها بمحل عملها.
وتابعت أنها تعمل ممرضة بعيادة أسنان ومجبرة على التعامل مع كل الأشخاص من رجال وسيدات، لكنه لم يتقبل فكرة تعاملها مع الرجال، ويوم الواقعة تفاجأت بالمجني عليه بمحل عملها، وعندما شاهدها تتحدث مع أحد المرضى قام بالتعدى عليها بالضرب المبرح أمام الجميع فخرجت مسرعة لمحل سكنها.
وأضافت: "لم ينته الأمر عند ذلك، بل تتبعها وبمجرد وصولها شاهدها زوج شقيقتها وهي في حالة من الانهيار والخوف وملامح الضرب واضحة عليها، فسحب شومة وتعدى على المجني عليه بالضرب حتى سقط فاقدًا الوعي".

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة بدر من أحد المستشفيات تفيد بوصول نقاش مصاب بكسر حاد في الجمجمة وتوفي على إثرها وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تبين صحة البلاغ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الشروق وبدر قتل ممرضة بدر عيادة أسنان التحريات الأمنية

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