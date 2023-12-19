الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب خلاف على تجهيز الشاى.. تفاصيل إحالة عامل مقهى للمحاكمة قتل زميله أثناء العمل

متهم
متهم

بين ليلية وضحاها خطط شاب لم يبلغ من العمر 30 عام علي قتل صديقه وزميله في العمل بمقهى بلدي، بسبب خلافات علي تجهيز الشاي للزبائن، الدستور تكشف القصة الكاملة.

 

 بداية القضية

إخطار للأجهزة الأمنية، بقسم شرطة الزيتون من أحد المستشفيات باستقباله جثمان عامل بمقهى توفي متأثرا بإصابته بجرح قطعي بالجسم إثر ادعاء مشاجرة بمحل إقامته مسكن مشترك لبعض عمال المقهى.

 

بالفحص، تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفي وزميله بالعمل والسكن، بسبب خلافات بينهما حول العمل، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها بالضرب على المجنى عليه باستخدام سلاح أبيض «سكين» حال تواجدهما بمحل سكنهما نتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.

 

تحقيقات النيابة 

وتبين من تحقيقات النيابة أن المجني عليه والمتهم نشب بينهم خلافات علي اعداد الشاي وغسيل "عدة الشغل" ليستقرا علي تقسيم الشغل فيما بينهم، وفي أحد الأيام تكاسل المتهم في انجاز مهام عمله وعند معاتبه المجني عليه للمتهم، نشب بينهما مشاجرة انتهت بوفاة المجني عليه.

 

بانتقال النيابة العامة لمعاينة جثة المجني عليه تبين الإصابة بجرح قطعي " في الصدر " تسبب في الوفاة، وقررت النيابة العامة التصريح بدفن جثة المجني عليه، وطلب التحريات حول الواقعة، وقررت حبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات.

 

اعترافات المتهم

وخلال التحقيقات اقر المتهم امام النيابة العامة، انه بسبب خلافات سابقة بين المجني عليه بسبب العمل، استل سلاح أبيض وطعن المجني عليه ليتوفى علي الفور، وقال المتهم " مكنش قصدي اخلص عليه دي حصل خناقة والسلاح الابيض دخل في صدرة من غير قصد، وأنا مقدرش اقتل فرخة ".

 

النيابة العامة قررت إحالة المتهم للمحاكمة العاجلة، ووجهت للمتهم تهمة القتل العمد،

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