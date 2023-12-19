الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": قصف عنيف للمناطق الشرقية برفح جنوب غزة

قصف قطاع غزة
قصف قطاع غزة

أكدت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، حدوث قصف عنيف للمناطق الشرقية برفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وقال بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية، إن عمليات القصف القصف الإسرائيلية مستمرة حتى اللحظة، منوهًا إلى استشهاد 25 مواطنا على الأقل، بينهم الصحفي عادل زعرب، وعدد من الأطفال والنساء، في قصف استهدف ثلاثة منازل مملوكة لعائلات: زعرب حيث استشهد 14 مواطنا، وعائلة عطية حيث استشهد 8 مواطنين، وعائلة عبد العال حيث استشهد ثلاثة مواطنين.

كما استشهد وأصيب عدد آخر، في وقت لاحق، في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من رفح.

قطاع غزة رفح الفلسطينية إسرائيل زعرب عطية غارات إسرائيلية عبد العال

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