الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كوريا الشمالية تطلق صاروخًا بالستيًا عابرًا للقارات

صاروخ باليستي
صاروخ باليستي

أطلقت كوريا الشمالية، مساء أمس الإثنين صاروخًا بالستيًا عابرًا للقارات طراز هواسونغ-18، في رسالة تحذير قوية، وفق ما ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام كورية شمالية رسمية الثلاثاء أنّ الزعيم كيم جونغ-أون أشرف الإثنين شخصيًا على تجربة إطلاق "هواسونغ-18"، أقوى صاروخ بالستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب تمتلكه بيونغ يانغ.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إنّ "تجربة إطلاق الصاروخ البالستي العابر للقارات هواسونغ-18 أجريت كعملية عسكرية مهمّة لكي نُظهر للأعداء بوضوح الرغبة الساحقة للقوات النووية الاستراتيجية لكوريا الديموقراطية وقوتها التي لا مثيل لها".

ولم تذكر الوكالة، الجهة التي توجه إليها بوينغ يانغ هذه الرسالة، ولم تورد مزيدا من التفاصيل.

وأعلنت كوريا الشمالية العام الماضي، نفسها قوة نووية بشكل "لا عودة عنه"، مشددة على أنها "لن تتخلى عن برنامجها النووي الذي يعتبره النظام في بيونغ يانغ ضروريا لبقائه".

الأكثر قراءة

عاجل.. مراسل القاهرة الإخبارية: دبابات الاحتلال تستهدف شمال ووسط قطاع غزة (فيديو)

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

"لا تتركونا نشيخ".. المقاومة تنشر رسالة صادمة لأسرى إسرائيليين

فلومينينسى يطفئ شمعة الأهلى فى «الجوهرة المشعة»

كولر يكشف أسباب الخسارة أمام فلومينينسى بمونديال الأندية

عاجل.. القاهرة الإخبارية: غارات جوية وقذاف إسرائيلية تستهدف المبانى والمستشفيات بأحياء غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

10 أسباب وراء هزيمة الاهلي.. وضياع فرصة العمر بالمونديال

عبدالوهاب داود

كل حاجة وعكسها

وائل لطفي

الجميع رابحون

ماجد حبته

ولاية جديدة للرئيس

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس": الاحتلال ارتكب جريمة حرب بتجويع سكان غزة

الاحتلال يعتقل 34 فلسطينيًا من الضفة بينهم 3 نساء وأسير محرر

فايننشال تايمز: أمان إسرائيل فى عزل نتنياهو وإقامة دولة فلسطينية مستقلة