كوريا الشمالية تطلق صاروخًا بالستيًا عابرًا للقارات

أطلقت كوريا الشمالية، مساء أمس الإثنين صاروخًا بالستيًا عابرًا للقارات طراز هواسونغ-18، في رسالة تحذير قوية، وفق ما ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام كورية شمالية رسمية الثلاثاء أنّ الزعيم كيم جونغ-أون أشرف الإثنين شخصيًا على تجربة إطلاق "هواسونغ-18"، أقوى صاروخ بالستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب تمتلكه بيونغ يانغ.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إنّ "تجربة إطلاق الصاروخ البالستي العابر للقارات هواسونغ-18 أجريت كعملية عسكرية مهمّة لكي نُظهر للأعداء بوضوح الرغبة الساحقة للقوات النووية الاستراتيجية لكوريا الديموقراطية وقوتها التي لا مثيل لها".

ولم تذكر الوكالة، الجهة التي توجه إليها بوينغ يانغ هذه الرسالة، ولم تورد مزيدا من التفاصيل.

وأعلنت كوريا الشمالية العام الماضي، نفسها قوة نووية بشكل "لا عودة عنه"، مشددة على أنها "لن تتخلى عن برنامجها النووي الذي يعتبره النظام في بيونغ يانغ ضروريا لبقائه".