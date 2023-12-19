بسبب الحوثيين.. شركة أمريكية تعيد توجيه شحنتين بعيدًا عن البحر الأحمر

قالت شركة الأسمدة الأمريكية موزاييك إنها غيرت مسار شحنتين من الأسمدة، كانتا متجهتين إلى الولايات المتحدة، من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح وسط هجمات الحوثيين على السفن في المنطقة.

وفي وقت سابق، قالت مجموعة الشحن الفرنسية "سي. إم. إيه سي. جي. إم"، إنها ستحول مسار بعض سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح في أعقاب الهجمات على السفن التجارية في منطقة البحر الأحمر.

وقالت المجموعة ومقرها مرسيليا، في بيان على موقعها على الإنترنت: "جميع سفن الحاويات الأخرى التابعة للمجموعة في المنطقة والتي من المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر صدرت لها تعليمات بالفعل بالوصول إلى مناطق آمنة وإيقاف رحلتها مؤقتا حتى إشعار آخر".

وكانت جماعة الحوثي اليمنية أعلنت في وقت سابق الإثنين عن أنها هاجمت سفينتين تجاريتين في البحر الأحمر بطائرات مسيرة.

ويقول الحوثيون إنهم يهاجمون السفن في البحر الأحمر التي لها صلات بإسرائيل؛ احتجاجا على هجومها العسكري على قطاع غزة، وحذروا من الإبحار إلى المنطقة، مما دفع إلى الشركة إلى تغيير مسار الشحنتين.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن إطلاق عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر في أعقاب هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيرة.