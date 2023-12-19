لماذا تجاهل الحكم احتساب ضربة جزاء لكهربا أمام فلومينينسي؟ جريشة يرد

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق أن قرار البولندي مارتشينياك الذي أدار لقاء الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، باحتساب ركلة جزاء لصالح مارسيلو كان سليمًا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس:"ركبة بيرسي تاو اصطدمت بقدم مارسيلو، وقرار الحكم صحيح باحتساب ركلة جزاء، والمراجعة صحيحة من الفار".

أضاف:"لعبة كهربا في الدقيقة 8 لا يوجد فيها ركلة جزاء للأهلي وكان احتكاك طبيعي، واللعبة الثانية بعد الدفع من جانب مدافع فلومينينسي لا ترقى لاحتسابها أيضًا جزائية لصالح الأهلي، واستمرار اللعب قرار سليم من الحكم".

وواصل:"ألوم على البولندي مارتشينياك عدم اشهار بطاقة صفراء لكينو، وأيضا كان مروان عطية يستحق بطاقة صفراء، لكن لم يكن هناك قرار تحكيمي مؤثر من جانب الحكم على نتيجة المباراة، والبعض يتحدث بعاطفة عن القرارات التحكيمية في ظل الحزن من خسارة الأهلي".

وتابع جريشة "لعبة مارسيلو بعد دهس قدم محمد هاني كانت تستحق بطاقة صفراء على أقل تقدير، لكن خطأ غير مؤثر على نتيجة المباراة، والقرارات التحكيمية وجهات نظر كل شخص حر في رأيه في النهاية".

وزاد:"بطولات الاتحاد الدولي لها معايير خاصة ويقوموا بتحليل جميع الأخطاء ويتم نشرها عبر أحد المواقع، كما أن الجميع يستفيد من تحليل خبراء التحكيم، لكن التحكيم يسير بصورة جيدة خلال بطولة كأس العالم للأندية ".