الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

حسين عبد البصير ينقل سحر الآثار المصرية لأطفال العالم عبر قصتين من تأليفه

قصص حسين عبد البصير
قصص حسين عبد البصير

صدر حديثًا  لعالم الآثار والروائي المصرى الدكتور حسين عبد البصير قصتين باللغة الإنجليزية للأطفال؛ تحت عنوان "زعيم القرية والجميلة ميريت" و"مصر قبل الأهرامات".

أحداث القصتين عن ماذا تدور ؟

وتدور أحداث القصة الأولى "زعيم القرية" حول شخصية " نِفرتِم" المِرمِدي أو "نِفرتِم"، ونفرتوم في الديانة المصرية القديمة هو إله، وابن بتاح وسخمت صور بهيئة صبي يزدان رأسه بزهرة البشنين ورشتين عاليتين، وتخيله عباده زهرة بشنين مفتوح، ويعد زعيم ومؤسس قرية مرمدة بني سلامة، التي تقع الآن في غرب الدلتا المصرية، وتحكي عن مصر في عصور ما قبل التاريخ وكيفية تأسيس مصر في تلك الفترة المهمة من تاريخ العالم ومن تاريخ مصر القديمة.

وتدور أحداث القصة الثانية هي "الجميلة مِيريت وكلبها تُوتُو" حول شخصية الجميلة ميريت وكلبها الأسود الكبير "توتو" من خلال المغامرات التي يقومان بها داخل بيتها وخارجها ومن خلال هذه العلاقة الإنسانية في مصر القديمة بين سيدة من علية القوم وكلبها المحبوب.

نبذة عن حسين عبد البصير

حسين عبد البصير روائي وأثري مصري، حصل على درجة الليسانس في الآثار المصرية القديمة، جامعة القاهرة1994، يعمل في المجلس الأعلى للآثار، نشر عددًا من الروايات الأدبية التي تدور أحداثها في مصر الفرعونية، من بينها البحث عن خنوم والأحمر العجوز، يكتب عن الأدب والسينما والآثار، باحث دكتوراة بجامعة جونز هوبكنز بالولايات المتحدة الأمريكية.

شغل منصب مدير متحف الآثار بجامعة الإسكندرية، والمشرف على مركز الدكتور زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية.

صدر لحسين عبد البصير له عدد كبير من الكتب والمقالات العلمية والروايات والقصص المشهورة في مجال الآثار عالميًا ومحليًا؛ منها:" رواية البحث عن خنوم، البحث عن خنوم، الأحمر العجوز، الحب فى طوكيو، ثلوج كانازاوا، ملكات الفراعنة.. دراما الحب والسلطة، أسرار الآثار.. توت عنخ آمون والأهرامات والمومياوات، أسرار الفراعنة، عظمة مصر الفرعونية"؛ وغيرها من الأعمال.

الدكتور حسين عبد البصير قصتين باللغة الإنجليزية للأطفال زعيم القرية والجميلة ميريت مصر قبل الأهرامات الآثار المصرية القديمة

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