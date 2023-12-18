الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائبة تهنئ السيسي بالانتخابات الرئاسية: خير مَن يستكمل خارطة الطريق

الدكتورة عايدة نصيف
الدكتورة عايدة نصيف

هنأت د.عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولى، الرئيس السيسي بمناسبة إعلان فوزه رسميًا في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ لفترة رئاسية جديدة، مشيرة إلى أن الشعب المصري احتشد في الانتخابات تعبيرًا عن حبه وثقته في قيادتة الحكيمة وأنه خير من يستكمل خارطة الطريق للمرحلة الراهنة المليئة بالتحديات العصيبة التي تتطلب اصطفاف شعبي خلف القيادة السياسية للعبور من تلك التحديات إلى بر الأمان، وهذا ما فعله المصريين بمشاركتهم الإيجابية في الانتخابات وتجديد العهد سويا مع الرئيس السيسى للمضي معًا نحو الجمهورية الجديدة.

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"المهن التمثيلية" تهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية

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نشوى رائف: الانتخابات الرئاسية كشفت عن مدى وعي المصريين ووطنيتهم

سطر ملحمة وطنية

لفتت د.عايدة نصيف، في بيان لها، أن الشعب المصري سطر ملحمة وطنية فريدة من نوعها، ورسمها بوعيه وادراكه وعزيمته التي قادته نحو تجديد العهد مع فخامة الرئيس لاستكمال ما بدأه طيلة السنوات الماضية، وكان لا بد من استكمال السير على النهج التنموي الذي جعل الدولة المصرية اليوم لها الريادة على المستوى الإقليمي والعربي بل والدولي، واعتبارها طرف أساسي في حل كافة القضايا المشتعلة في المنطقة وأصبح تدخلها يحدث توازن بين وجهات النظر المختلفة.

فوزه في الانتخابات

وأكدت أن كلمة الرئيس السيسي التي ألقاها للشعب عقب فوزه في الانتخابات، بعثت برسائل طمأنه للمواطنين بأولويات الدولة المصرية واهمها استكمال جهود الدفع نحو إنهاء الحرب القائمة في قطاع غزة، وتأمين الحدود المصرية وعدم السماح بالمساس بها، والتصدي لكافة المخططات التآمرية التي تستهدف النيل من وحدة واستقرار وأمن هذا الوطن.

وأضافت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي أكد أمام العالم في كلمته وعده المستمر نحو مواصلة العمل والجهد من أجل استكمال المسار التنموي نحو مستقبل أفضل وخطوات عمل ترقى بمكانة وحجم الدولة.

لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عضو البرلمان الدولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ الشعب المصري خارطة الطريق

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