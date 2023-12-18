"المهن التمثيلية" تهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية

هنأت نقابة المهن التمثيلية بقيادة النقيب الفنان أشرف زكي، الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة، وتوليه فترة حكم جديدة حتى عام 2030.

وجاء نص بيان المهن التمثيلية كالتالي: "تتقدم نقابة المهن التمثيلية وجموع فناني مصر، لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بخالص التهاني بمناسبة فوز فخامته لفترة رئاسية جديدة لمصرنا الحبيبة، وإننا في هذه المناسبة نثمن ونحيي وطنية ووعي الشعب المصري، الذي خرج بالملايين ليعلن عن إرادته الصادقة لاستكمال مسيرة التنمية والإنجازات وحماية أراضيها".

وسبق أن أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، عن فوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي برئاسة جمهورية مصر العربية لولاية جديدة حتى 2030، بإجمالي عدد أصوات بلغ 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة بنسبة 89.6%.