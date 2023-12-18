الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

معتمد جمال يمنح تعليمات خاصة لثلاثي الوسط استعدادا لمواجهة ساجرادا الأنجولي

عماد نبيل دونجا لاعب
عماد نبيل دونجا لاعب وسط الزمالك

منح معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعليمات خاصة لثلاثي الوسط عمرو السيسي ومحمد أشرف روقا ونبيل عماد دونجا، خلال المران الأساسي الذي أقيم على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا،  استعداداً لمواجهة ساجرادا الأنجولي المقرر لها  يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وركز "معتمد" على شرح بعض الأفكار الفنية والجمل التكتيكية للثلاثي من أجل تنفيذها خلال المران الجماعي للأبيض.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى أنجولا مساء أمس الأحد، استعداداً لمواجهة ساجرادا الأنجولي.

قائمة الزمالك لمواجهة ساجرادا فى الكونفدرالية

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - حاتم سكر - أحمد زكي .

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي -  سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم :سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

ويترأس البعثة رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ويرافق البعثة كل من أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة، وأحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة.

موقف الزمالك في بطولة  الكونفدرالية الإفريقية 


ويتصدر الفريق  ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.

الزمالك ساجرادا الانجولي عمرو السيسي دونجا روقا الكونفدرالية الافريقية

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