الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

معتمد جمال: مواجهة ساجرادا صعبة على الفريقين ونسعى لتحقيق الفوز

معتمد جمال
معتمد جمال

قال معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن فريقه يمتلك 9 نقاط في رصيده بالمجموعة، وجاء إلى أنجولا لتحقيق الفوز وتأكيد التأهل لدور الثمانية.


وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء:" مواجهة ساجرادا صعبة على الفريقين، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في اللقاء ونحقق الفوز لحصد الثلاث نقاط وحسم التأهل".
وتابع معتمد جمال قائلًا: "محمود علاء يعاني من إصابة في أنكل القدم وهو ما أبعده عن لقاء بطل أنجولا، كما أن الجهاز الفني لن يتسرع في عودة الونش للمباريات، والثنائي إضافة كبيرة لتشكيل الفريق ولكن نثق بشدة في المجموعة الحالية لتقديم مباراة جيدة".

واختتم المدير الفني تصريحاته قائلًا: "لدينا غيابات مهمة بسبب الإصابات ولكن نثق في اللاعبين المتواجدين، وحققنا الفوز  على ساجرادا في لقاء الذهاب ولكن لقاء الغد لن يكون سهلًا ونسعى للفوز من أجل حسم التأهل.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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