الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هيئة سلامة الغذاء تهنئ الرئيس السيسي على فوزه في الانتخابات الرئاسية

الدكتور طارق الهوبي
الدكتور طارق الهوبي

تقدم الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجميع العاملين بالهيئة بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، ولتجديد ثقة الشعب المصري العظيم فيه لاستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة التي حرص على تأسيسها منذ توليه رئاسة الجمهورية.

وأكد الهوبي أن حرص الشعب المصري على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة إنما عكس وعي المصريين لاستكمال مسيرة الإنجازات التي شهدتها الدولة لبناء وطن قوي ومستقبل واعد للأجيال القادمة، وإيمانًا بما تحقق على أرض الواقع  فى كافة مسارات التنمية الشاملة.

واختتم الهوبي قائلا: "إنني وبالأصالة عن جميع العاملين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء نجدد عهدنا لكم ولشعب مصر العظيم لبذل أقصى الجهود لدعم مسيرة التنمية والعطاء، وفقكم الله وسدد خطاكم وكلل إنجازاتكم القومية المخلصة بالنجاح لتظل مصرنا الحبيبة في ازدهار وأمن وأمان".

نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

كان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي، أعلن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024، بنسبة 89.6%، من إجمالي نسبة الأصوات الصحيحة.

كما أوضح أن عدد الناخبين المقيدين ببيانات الناخبين هو 67 مليونًا و32 ألفًا و438 ناخبًا، عدد من أدلوا بصوتهم 44 مليونًا و777 ألفًا و668  ناخبًا،  بنسبة 66.8%، عدد الأصوات الصحيحة 44 مليونًا و288 ألفًا و361 صوتًا بنسبة 98.9%، وعدد الأصوات الباطلة 489.307، بنسبة 1.1%.

عبدالفتاح السيسي حصل على 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا، بنسبة 89.6%، من إجمالي نسبة الأصوات الصحيحة.

حازم محمد سليمان عمر، حصل على مليون و986 ألفًا و352 صوتًا من الأصوات الصحيحة، بنسبة 4.5%

محمد فريد سعد زهران، حصل على مليون و776 ألفًا، و952 صوتًا، بنسبة 4%

عبدالسند حسن محمد يمامة حصل على 822 ألفًا و606 صوتًا بنسبة 1.9% صوت

 

رئيس هيئة سلامة الغذاء وجميع العاملين بالهيئة يتقدمون بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي على فوزة الانتخابات

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