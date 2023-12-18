الاتحاد العام للمصريين في الخارج يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة انتخابه رئيسًا لمصر



تقدم الاتحاد العام للمصريين في الخارج ببرقية تهنئة بمناسبة إعادة انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا لجمهورية مصر العربية لمده رئاسية جديدة جاء فيها:

لم تكن بشائر دعم الجاليات المصرية في الخارج لفخامتكم إلا رسالة خير، وها هي جموع الشعب المصري تعرب عن تأييدها لفخامتكم فهي رسالة للقاصي والداني أن شعب مصر العريق يملك القدرة على التمسك بالقائد في أحلك الظروف وفي ظل ملحمة ديمقراطية رائعه.

كما جاء في برقية التهاني نفسها:

ونحن يا فخامة الرئيس نعرب لكم عن عميق اعتزازنا وتقديرنا لما تحقق من انجازات وطنية في عهدكم الزاهر، واستكمالًا لمراحل الانتقال للجمهورية الجديدة في عهدكم لتعيد مصر إلى مصاف الدول المتقدمة ورسم صورة مشرفة لها، مؤكدين لفخامتكم في هذه المناسبة العزيزة تجديد العهد والولاء داعمين مؤيدين لقيادتنا السياسية التي تخطط وتحمي وتنهض بالوطن في مختلف المجالات.

الوطنية للانتخابات: المرشح الرئاسي السيسي حصل على 39 مليون صوت



أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، نتيجة الانتخابات الرئاسية، وأكدت الهيئة أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى حصل على 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا.

وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع نتائج المحافظات عقب انتهاء الفرز، وفتحت باب الطعن على قرارات اللجان العامة يوم الخميس الماضى، وأعلنت عن عدم تلقيها أي طعون من المرشحين على نتائج اللجان العامة.



وقام الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية بمراجعة نتائج الفرز فى الداخل، وضم لها نتائج فرز الخارج وعرضها بشكل مجمع على مجلس إدارة الهيئة الوطنية، التى اعتمدت النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.

كانت وجهت وزارة الهجرة أيضا خالص الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية وسفراء وقناصل مصر بالخارج والجاليات المصرية حول العالم، على استجابتهم ومشاركتهم في الانتخابات والتي كانت بمثابة ملحمة وطنية متميزة، مثمنة تعاون كل المؤسسات والجهات المعنية، وكذلك تعاون الهيئة الوطنية للانتخابات والتيسيرات التي قدمتها، وإتاحة الأجهزة والبرامج المستخدمة في العملية الانتخابية، والتي من شأنها تيسير إدلاء الناخب بصوته وتمكينه من إعمال حقه الدستوري، بجانب استعراض القرارات والقواعد الصادرة عنها، والجوانب الفنية والتنظيمية لعملية تصويت المصريين في الخارج، خلال حملة «شارك بصوتك»، والتي أطلقتها الوزارة لتوعية المصريين بالخارج بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأشادت الوزارة بما شهدته العملية الانتخابية من نزاهة وشفافية في الخارج والداخل، مشيرة إلى أن المصريين بالخارج ضربوا أروع الأمثلة في الوطنية، إذ حرصوا على المشاركة رغم بعدهم عن مقار اللجان لساعات طويلة، بجانب المشاركة المتميزة للجاليات في دول الخليج وأوروبا، وهو ما يؤكد دوما أنهم جزء من المعادلة الوطنية وصنع القرار المصري.