اتحاد الغرف السياحية يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بولاية رئاسية جديدة



الاختيار يعكس انحياز الشعب للتنمية والاستقرار، والسيسي أهل لثقة المصريين



نثق في استمرار دعم صناعة السياحة باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد القومي



يتقدم الاتحاد المصري للغرف السياحية بأسمى آيات التهاني الى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك لفوزه بثقة أبناء مصر وإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية في ولاية رئاسية جديدة ،

يؤكد الاتحاد أحقية الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الثقة التي أولاها له أبناء مصر في إنتخابات ديمقراطية شهد لها العالم، فإن الاتحاد على يقين أن الشعب بإعادة انتخابه للرئيس السيسي انحاز للاستقرار والأمن والأمان. كما انحاز للتنمية الشاملة التي تحدث علي أرض مصر وبكل ربوعها منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام المسؤولية، وبرهن الشعب علي وقوفه خلف الرئيس في ولاية جيدة لاستكمال ما بدأه من جهود كبيرة في بناء الجمهورية الجديدة

وإتحاد الغرف السياحية إذ يهنئ نيابة عن القطاع السياحي الخاص بأثره الرئيس السيسي فإنه يجدد في نفس الوقت ثقته التامة في إستمرار الدعم اللامحدود والغير مسبوق الذي شهده القطاع السياحي وصناعة السياحة في عصر الرئيس السيسي، وأن الدعم والرعاية التي يشهدها القطاع السياحي يعكس ثقة القيادة السياسية في هذه الصناعة الحيوية باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد القومي المصري وتحقيق الرخاء المنشود للوطن والمواطنين المصريين



دعم تلك المسيرة الرائعة

وكان رئيس إتحاد الغرف السياحية قد وجه رسالة بالفيديو إلي جميع العاملين بالقطاع السياحي المصري حثهم فيها على المشاركة في الإنتخاباتالرئاسية والإدلاء بأصواتهم في تلك الإنتخاباتالمهمة، وقال الوصيف في الفيديو " أدعو كل زملائي العاملين بالقطاع السياحي المصري لممارسة حقهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم في الإنتخاباتالرئاسية " وأكد أن تلك المشاركة بالعملية الإنتخابيةتدعيم للخطوات الجادة لعملية البناء الشامل للوطن، واستمرارا للتنمية التي تتواصل وتتوسع على أرض مصر الحبيبة ،

وقال موجها كلامه للعاملين بالقطاع السياحي " صوتنا هيفرق لدعم تلك المسيرة الرائعة، ودعم الخطوات الجادة لتطوير السياحة القطاع الحيوي الذي يساهم في نهضة مصر ورفعة اقتصادها القومي الفترة المقبلة