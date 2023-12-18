الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل أول النواب يهنئ الرئيس السيسى على فوزه بثقة المصريين فى الانتخابات الرئاسية

المستشار أحمد سعد
المستشار أحمد سعد الدين

توجه المستشار أحمد سعدالدين وكيل أول مجلس النواب، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية وحصوله على ثقة كبيرة من المصريين الذين يقفون صفًا واحدًا خلف قيادته الحكيمة لمواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه مصر.

كما توجه "سعدالدين"، فى تصريح له اليوم، بكل الدعاء إلى الله عز وجل أن يوفق الرئيس السيسى ويعينه على المسئولية الكبيرة في هذا التوقيت الصعب من الأحداث الإقليمية العالمية، معربًا عن ثقته التامة فى قدرة الرئيس السيسى على قيادة سفينة الوطن لبر الأمان واستمرار تحقيق الأمن والاستقرار لمصر وشعبها العظيم.

 

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محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بالفوز في الانتخابات الرئاسية

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نورا على: السيسى بطل ضحى بالكثير من أجل وطنه.. ونتيجة الانتخابات انتصار للاستقرار والتنمية

 

وسبق أن أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، عن فوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي برئاسة جمهورية مصر العربية لولاية جديدة حتى 2030، بإجمالي عدد أصوات بلغ 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة بنسبة 89.6%.

المستشار أحمد سعد الدين مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية السيسي

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