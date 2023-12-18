سفير مصر في إيطاليا يهنئ الرئيس السيسي بولاية جديدة (فيديو)

أعرب بسام راضي، سفير مصر بإيطاليا، عن تهنئته الحارة للرئيس السيسي بمناسبة فوزه بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية 2024.

ووصف راضي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، انتخاب الرئيس السيسي بأنه رسالة واضحة من الشعب المصري للعالم بأنه يقف خلف قائده بقلب واحد، ويدعم مسيرته الإصلاحية والتنموية.

وأكد أن مشاركة المواطنين الواسعة في الانتخابات تمثل ردًا حاسمًا على كل محاولات التشكيك والتحريض التي تستهدف زعزعة الاستقرار والوحدة الوطنية في مصر.

وأشار إلى أن الجاليات المصرية في إيطاليا ودول أوروبا تتابع بفخر واهتمام نتائج الانتخابات، وترسل رسائل مليئة بالدعم والتأييد للرئيس السيسي، معبرة عن ثقتها في قيادته الحكيمة ورؤيته الشاملة.

أضاف أن فوز الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية يمثل رسالة قوية لكل أعداء مصر ومروجي الشر، مؤكدا أن الشعب المصري يمتلك وعيا عميقا بتاريخه وحضارته، ويسعى لبناء مستقبل أفضل له ولأجياله القادمة.