نائبات بعد إعلان فوز الرئيس: السيسى يبحر بسفينة الوطن إلى بر الأمان

هنأت النائبة شيرين عليش عضو مجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي لفوزه بمنصب رئيس الجمهورية وتوليه ولاية رئاسية جديدة، مؤكدا أن الشعب المصري جدد الثقة في الرئيس لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأها منذ أكثر من ١٠ سنوات.



وأكدت عليش، في بيان لها اليوم، أن مشاركة الشعب المصري الكبيرة في الانتخابات الرئاسية بجميع فئاته أكد للعالم وقوفه خلف قائده داعما لمسيرته نحو إرساء قواعد الأمن والاستقرار، ودعم جهود الحفاظ على ما تم من إنجازات ومشروعات قومية عملاقة تخدم الوطن والمواطن، وتدعم مشروع بناء الجمهورية الجديدة وبناء الإنسان المصري، وتوفير حياة كريمة له.



وأضافت عضو مجلس النواب، أن اختيار الرئيس السيسي بهذه النسبة والمشاركة غير المسبوقة من قبل الشعب المصري الذي حرص على أداء الواجب الوطني هو بمثابة رد للجميل، والحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية ومساندتها في مواجهة التحديات الصعبة بالداخل والمحيطة بالدولة من الخارج، وحماية الأمن القومي المصري.



وثمنت عضو أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، جهود الهيئة الوطنية للانتخابات والأجهزة المعنية ورجال القضاء والشرطة المصرية والوزارات المشاركة في دعم المسار الديمقراطي لتخرج الانتخابات الرئاسية في صورتها الحضارية والمشرفة أمام العالم، وضمان النزاهة والشفافية للعملية الانتخابية، والحفاظ على حق الشعب المصري في الاختيار.



وهنأت النائبة سحر بشير معتوق، عضو مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بفوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية 2024، لولاية رئاسية جديدة، ينعم فيها المواطن والوطن بالأمن والأمان والاستقرار واستكمال المشروعات القومية العملاقة.

وقالت معتوق، عضو مجلس النواب إن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي وحصوله على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتًا بنسبة 89.6 ٪ من إجمالي الأصوات الصحيحة في الانتخابات الرئاسية 2024، يؤكد ثقة الشعب المصري للرئيس السيسي خاصة في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ بلادنا وأمتنا العربية والإسلامية وتطلعهم نحو مستقبل يحقق العزة والكرامة للوطن والمواطن معا، والرغبة الصادقة في استكمال المشروعات القومية والتنموية العملاقة والمضي قدمًا في بناء الجمهورية الجديدة.



ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن خروج المصريين في الداخل والخارج إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس مصر بمثابة رسالة للعالم أجمع بأن الشعب المصرى على قلب رجل واحد، وأنه ماض في الوقوف خلف الوطن وقيادته السياسية الحكيمة لتعزيز الاستقرار ومواصلة تحقيق التنمية بكل عزم وحسم.



وأضافت عضو مجلس النواب د. سحر معتوق، أن انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لولاية رئاسية جديدة دليل على تطلع الشعب المصري لمستقبل زاهر، تحت قيادته الحكيمة والإبحار بسفينة الوطن إلى بر الأمان.

أمين سر "حقوق الإنسان" بالشيوخ تهنئ الرئيس السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

قالت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن انتخاب المصريين للرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة أمر لم يأتٍ من فراغ، وإنما بفضل المصداقية الكبيرة التي يحظى بها الرئيس في قلوب وعقول الشعب المصري، فضلا عن إصرار المواطنين على استكمال مسيرة الإصلاح والتنمية والوصول إلى الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس السيسي.

ووحهت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في بيان لها منذ قليل، التحية لقوات الجيش والشرطة الذين كان لهم دورهم الكبير في تأمين جميع اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، والتي خرجت بمظهر مشرف يليق بتاريخ وعظمة الدولة المصرية.

وتابعت: سعيدة بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024 من أجل مواصلة مسيرة العطاء في ظل التحديات العالمية والإقليمية التي نعيشها في الوقت الحالي، كما أن الشعب المصري يقدر دور الرئيس عبدالفتاح السيسى ودوره الكبير والحاسم من خلال الرفض القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني، ورفض المساس بحدود مصر.

واختتمت حديثها بأنه يجب على الشعب المصري مساندة ودعم القيادة السياسية قائلة: "الرئيس السيسي يعلم جيدا كيفية حماية الأمن القومي المصري، ومصر قوية برئيسها وشعبها وجيشها، كما أنني أوجه الشكر للشعب المصري العظيم الذي شارك بقوة في الانتخابات الرئاسية 2024 وأثبت للعالم بأكمله قوة وعي الشعب المصري بكافة فئاته.



كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، قد أعلنت اليوم نتيجة الانتخابات الرئاسية والتي فاز فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحصوله على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتًا بنسبة 89.6 ٪ من إجمالي الأصوات الصحيحة.