برلماني يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

ثمّن معتز محمد محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، قائلاً: "نهنئ أنفسنا شعبا وحكومة باستمرار العمل تحت إدارة حكيمة ورشيدة تعمل بإخلاص واضعة مستقبل الوطن أولوية على طاولة خطط العمل، فالرئيس السيسي خير من يستكمل خارطة الطريق ومعه سندخل معا للجمهورية الجديدة ومواصلة معركة البناء والتنمية.

وقال محمود، في تصريحات صحفية، إنه بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية دخلت مصر مرحلة جديدة نحو تحقيق استقرار أفضل، متجاوزة بتكاتف الشعب والاصطفاف الوطني الصعب المنتظرة، والعالم الآن يترقب خطى الدولة المصرية نحو استكمال الملفات المفتوحة والرؤى المختلفة تجاه دعم قاطرة الاقتصاد، بجانب استكمال الدفاع عن قضايا المنطقة برؤية مصرية متوازنة تستهدف الدفع بسبل السلام العربي.

ووجه وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات التي بذلت جهود كبيرة ومضنية لإخراج الماراثون الرئاسي في أفضل صورة تليق بمكانة الدولة المصرية أمام العالم، وحرصها على إتمام الاستحقاق الرئاسي في مواعيده، مع الإشراف القضائي الكامل عليها، والشكر كذلك لكل أجهزة الدولة التي تعاملت بحيادية تامة ليخرج مشهد عظيم يعبر عن قوة مصر وأصالة شعبها.

واختتم معتز بيانه معلقًا: الانتخابات الرئاسية حظت بشهادات عالمية من كافة وسائل الإعلام الإقليمية والدولية، بجانب المنظمات الحقوقية والدولية التي تابعت سير العملية الانتخابية منذ بداية التصويت وحتى الفرز، ما يؤكد أن الانتخابات تم تنظيمها في مناخ من النزاهة والشفافية.