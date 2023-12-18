مشاركة دي بروين وغياب هالاند ودوكو في مران السيتي الأخير بكأس العالم للأندية

شارك البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، في مران فريقه اليوم بالكامل استعدادًا لضربة بداية بطل أوروبا أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وشارك دي بروين لأول مرة مع السيتي بعد غياب دام أشهر بسبب الإصابة، بينما غاب النرويجي إيرلينج هالاند والبلجيكي جيريمي دوكو عن المران للإصابة.

ويشارك سيتي في مونديال الأندية لأول مرة بعد إنجازه التاريخي بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي للمرة الأولى على حساب إنتر ميلان الإيطالي في المباراة النهائية.

أما الفريق الياباني، الفائز بلقب دوري أبطال آسيا، يشارك للمرة الثالثة في البطولة بعد ظهور سابق في نسختي 2007 و2017، حيث بلغ المربع الذهبي في المسابقة العالمية عقب فوزه 1-0 على كلوب ليون المكسيكي يوم الجمعة الماضي بالدور الثاني للمسابقة.

وتمنح لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ميزة لبطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية بانطلاق مشوارهما في كأس العالم للأندية من الدور قبل النهائي.

ويحط مانشستر سيتي رحاله في جدة وهو يعاني من أزمات عديدة فنية وبدنية ورقمية حيث تراجعت نتائج الفريق بشدة في الفترة الأخيرة.

واكتفى لاعبو المدرب الإسباني جوارديولا، المرشح لجائزة الأفضل في العالم لعام 2023 ضمن جوائز (ذا بيست) المقدمة من فيفا، بتحقيق فوز وحيد في آخر 6 جولات من الدوري الإنجليزي مقابل خسارة أمام أستون فيلا، و4 تعادلات مع تشيلسي وليفربول وتوتنهام وأخيرا كريستال بالاس.

وأسفر نزيف النقاط عن تراجع حامل لقب الدوري الإنجليزي في المواسم الثلاثة الأخيرة، للمركز الرابع في جدول الترتيب بعد مرور 17 جولة، خلف أرسنال وليفربول وأستون فيلا.