الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مشاركة دي بروين وغياب هالاند ودوكو في مران السيتي الأخير بكأس العالم للأندية

دي بروين
دي بروين

شارك البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، في مران فريقه اليوم بالكامل استعدادًا لضربة بداية بطل أوروبا أمام  أوراوا ريد دياموندز الياباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

 

وشارك دي بروين لأول مرة مع السيتي بعد غياب دام أشهر بسبب الإصابة، بينما غاب النرويجي إيرلينج هالاند والبلجيكي جيريمي دوكو عن المران للإصابة.

 

ويشارك سيتي في مونديال الأندية لأول مرة بعد إنجازه التاريخي بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي للمرة الأولى على حساب إنتر ميلان الإيطالي في المباراة النهائية.

 

أما الفريق الياباني، الفائز بلقب دوري أبطال آسيا، يشارك للمرة الثالثة في البطولة بعد ظهور سابق في نسختي 2007 و2017، حيث بلغ المربع الذهبي في المسابقة العالمية عقب فوزه 1-0 على كلوب ليون المكسيكي يوم الجمعة الماضي بالدور الثاني للمسابقة.

 

وتمنح لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ميزة لبطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية بانطلاق مشوارهما في كأس العالم للأندية من الدور قبل النهائي.

 

ويحط مانشستر سيتي رحاله في جدة وهو يعاني من أزمات عديدة فنية وبدنية ورقمية حيث تراجعت نتائج الفريق بشدة في الفترة الأخيرة.

 

واكتفى لاعبو المدرب الإسباني  جوارديولا، المرشح لجائزة الأفضل في العالم لعام 2023 ضمن جوائز (ذا بيست) المقدمة من فيفا، بتحقيق فوز وحيد في آخر 6 جولات من الدوري الإنجليزي مقابل خسارة أمام أستون فيلا، و4 تعادلات مع تشيلسي وليفربول وتوتنهام وأخيرا كريستال بالاس.

 

وأسفر نزيف النقاط عن تراجع حامل لقب الدوري الإنجليزي في المواسم الثلاثة الأخيرة، للمركز الرابع في جدول الترتيب بعد مرور 17 جولة، خلف أرسنال وليفربول وأستون فيلا.

 

 

 

دى بروين كيفين دي بروين مانشستر سيتى كأس العالم للأندية أوراوا ريد دياموندز هالاند دوكو

مواد متعلقة

مؤتمر جوارديولا: سعيد بوجودي بالسعودية.. وكأس العالم للأندية بطولة صعبة

عاجل.. جوارديولا يتغزل فى الأهلى: من أقوى الفرق العربية.. والجميع فى مصر أهلاوى

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن سرطانات الخلايا الليمفاوية

تشكيل الأهلى.. مفاجأة فى وسط الملعب وكهربا يقود الهجوم أمام فلومينينسى

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

بعد إعلان الفوز.. الرئيس السيسى يلتقى أحد المواطنين خلال جولته بشوارع القاهرة (فيديو)

إجهاد عضلى يبعد نجم الأهلى عن المشاركة أمام فلومينينسي بمونديال الأندية

عاجل.. جوارديولا يتغزل فى الأهلى: من أقوى الفرق العربية.. والجميع فى مصر أهلاوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس": الاحتلال ارتكب جريمة حرب بتجويع سكان غزة

الاحتلال يعتقل 34 فلسطينيًا من الضفة بينهم 3 نساء وأسير محرر

فايننشال تايمز: أمان إسرائيل فى عزل نتنياهو وإقامة دولة فلسطينية مستقلة