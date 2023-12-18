عاجل.. جوارديولا يتغزل فى الأهلى: من أقوى الفرق العربية.. والجميع فى مصر أهلاوى

تغزل الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، في نادي الأهلي خلال المؤتمر الصحفي اليوم لمباراة فريقه غدًا في انطلاق مشواره بمونديال الأندية.

وقال جوارديولا: "كنت في زياره لمصر منذ أسابيع، لم يقابلني شخص واحد إلا ويتحدث عن قوة الأهلي وتاريخه وقدرته علي تحدي فرق أوروبا، الكل هناك أهلاوي، أعرف الأهلي وهو من أفضل الأندية العربية".

مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي

أما الفريق البرازيلي، فسيطمح لوضع بصمته في مونديال الأندية، في الظهور الأول له في البطولة.

وكان فلومينينسي، قد وصل إلى جدة قبل ثلاثة أيام استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، وخوض مباراة الأهلي في نصف النهائي.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي، عقب تخطيه اتحاد جدة السعودي، بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، على ملعب (الجوهرة المشعة)، في الدور الثاني للبطولة.

قائمة الأهلي لكأس العالم للأندية

ضمت قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء.

الدفاع: على معلول، وكريم الدبيس، ومحمد عبدالمنعم، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، ومحمد هاني، وخالد عبدالفتاح، وأكرم توفيق.

الوسط: عمرو السولية، وأليو ديانج، وإمام عاشور، ومروان عطية، وأحمد نبيل "كوكا"، وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات، ومحمد مجدي "أفشة"، وكريم فؤاد.

الهجوم: محمود "كهربا"، وبيرسي تاو، وأنطوني موديست.