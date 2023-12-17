الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشستر سيتي يصل جدة استعدادًا لمواجهة أوراوا الياباني في مونديال الأندية (فيديو)

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

وصلت بعثة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ظهر اليوم، إلى مدينة جدة، وذلك استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم للأندية 2023 المقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

ووصل الفريق الإنجليزي، بكامل نجومه وعلي رأسهم النجم الدولي النرويجي إيرلنج هالاند، والبلجيكي كيفين دي بروين.

وتضم قائمة «مان سيتي» المشاركة في البطولة، كل من:

حراسة المرمى: إيدرسون - أورتيجا - كارسون

خط الدفاع: كايل والكر - روبين دياز - جون ستونز - ناثان اكي - اكانجي - جفارديول - جوميز

خط الوسط: كالفين فيليبس - كوفاشيتش - رودري - كيفن دي بروين - برناردو سيلفا - ماتيوس نونيز - ريكو لويس

خط الهجوم: فيل فودين - أوسكار بوب - ألفاريز - جيرمي دوكو - جاك جريليش - إيرلينج هالاند

ومن المقرر أن يلتقي مانشستر سيتي مع نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني، يوم الثلاثاء المقبل، في مباراة الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية التي سيحتضنها ملعب (الجوهرة المشعة).

وسيخوض الأهلي، المباراة الأخرى في الدور نصف النهائي لمونديال الأندية، عندما يلتقي نظيره فلومينينسي البرازيلي، يوم الإثنين المقبل.

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