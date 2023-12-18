الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الزراعة يُهنئ الرئيس السيسي بفوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

تقدم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالاصالة عن نفسه وبالنيابة عن قيادات الوزارة وجميع العاملين بها بخالص التهنئة الى  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة.

وقال “القصير” في تصريحات له، إن نتيجة الانتخابات ونسبة المشاركة فيها تدل على إدراك ووعي شعب مصر العظيم بأهمية المرحلة وادراكه للمخاطر والتحديات التي تواجه الوطن وأهمية اختيار رئيسًا للفترة القادمة قادرًا على تحقيق طموحاته في العبور بالوطن إلى بر الآمان متسلحين في هذا الاختيار بالإنجازات التي تحققت على أرض الوقع خلال العشر سنوات الماضية في جميع المجالات وشملت كل أطياف المجتمع، فضلا عن وضع الدولة المصرية في مكانتها التي تستحقها على المستوى الإقليمي والدولي، حيث أصبحت من الدول المحورية ذات المرجعية في كل القضايا الإقليمية والدولية.

وتابع: "نكرر التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تجديد ثقة شعب مصر العظيم في اختياره رئيسًا للجمهورية الجديدة لمدة ست سنوات قادمة، في مشهد حضاري رائع وممارسة سياسية محترمة وهادفة تليق بالملحمة الديمقراطية التي صنعها شعب مصر العظيم.

ووجه "القصير" الشكر الى فلاحي ومزارعى مصر الذين لبوا نداء المشاركة في الانتخابات الرئاسية وسطروا مشهدا وطنيا وحضاريا رائعا.

وزير الزراعة يتقدم بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي لفوزه الانتخابات الرئاسية

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