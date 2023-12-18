محافظ الإسكندرية يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفوز في الانتخابات الرئاسية

تقدم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإسمه وبإسم الشعب السكندري بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، وتجديد ثقة أبناء مصر في سيادته في هذه المرحلة المهمة لقيادة الوطن. متمنيًا لسيادته كل التوفيق في خطة التنمية والتطوير والإصلاح.

وقدم محافظ الإسكندرية أسمى معاني التقدير والاحترام وأصدق كلمات التحية والإعزاز إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعيًا المولى_عز وجل_أن يوفق الرئيس في فترته الرئاسية الجديدة، وأن يسدد خطاه لصالح مصرنا الغالية، وتحقيق آمال الشعب المصري، وأن يحفظ مصر وشعبها في ظل قيادتها الحكيمة.

وتجمع المئات من أهالي محافظة الإسكندرية، للأحتفال بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية، وذلك عقب إعلان النتيجة رسميًا بالمؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات.

وعلت الهتافات في الميدان من أهالي الإسكندرية، والتي تضمنت" تحيا مصر.. السيسي رئيس مصر"، بجانب مشاركة شباب التحالف الوطني، وحزب مستقبل وطن اللذين نظموا مسيرات حاشدة للاحتفال بإعلان نتيجة فوز الرئيس السيسي.

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

وأعلن المستشار حازم بدوي، نائب نائب رئيس محكمة النقض، فوز المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بتصويت من 39.702.451 صوت بنسبة مشاركة 89.6% من إجمالي نسبة الأصوات الصحيحة.

وأضاف المستشار حازم بدوي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي اليوم الإثنين، أن عدد الأصوات 67 مليون و32 ألف و483 ناخبا.



وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان صادر عنها، أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة يوم الخميس الماضي الموافق 14 ديسمبر الجاري.

هنأ المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الشعب المصري على العُرس الديمقراطي التي شهدتها مصر في الانتخابات الرئاسية 2024.