صحف العالم تبرز فوز الرئيس عبدالفتاح السيسى بالانتخابات

أبرز العديد من الصحف الدولية، اليوم الإثنين، احتفالات الشعب المصري بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة بأغلبية ساحقة، بعدما حصل على 89.6% من الأصوات في الانتخابات التي أجريت من 10-12 ديسمبر الجاري.

وترصد الدستور فى التقرير التالى أبرز تعليقات الصحف الدولية عن فوز الرئيس السيسى بولاية جديدة

بلومبرج

أبرزت وكالة بلومبرج الأمريكية، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي يتجه في مصر نحو إعادة انتخابه مع التركيز على غزة والنهوض بالاقتصاد.

وأعيد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثالثة بأغلبية ساحقة، ليمتد حتى عام 2030 ، حيث قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حازم بدوي، اليوم الإثنين، إن السيسي حصل على نسبة قياسية بلغت 66.8% من الناخبين المسجلين البالغ عددهم 67.3 مليونًا في البلاد أدلوا بأصواتهم.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن ولاية السيسي الجديدة ستبدأ في اليوم التالي لانتهاء ولايته الحالية، واصفا الفائز الحقيقي في الانتخابات بأنه الشعب المصري.



تشيناي ديلي



كما سلطت صحيفة تشيناي ديلي الصينية ، الضوء على الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي يفوز بالانتخابات الرئاسية، حيث اعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم الإثنين، فوز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، ليضمن فترة رئاسية ثالثة.



أفريقيا نيوز

كما تناول تقرير عبر صحيفة افريقيا نيوز، فوز الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية في مصر بنسبة 89.6% من الأصوات، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي حصل على فوز الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بنسبة 89.6 في المائة من الأصوات الصحيحة.

وأضاف التقرير: أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، يوم الإثنين، فوز الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 بنسبة 89.6 في المائة من الأصوات الصحيحة.

وتم إجراء التصويت في مصر من 10 -12 ديسمبر، في حين أدلى المصريون في الخارج بأصواتهم في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر، في 121 دولة.

وتنافس أربعة مرشحين على منصب الرئاسة، وهم السيسي، فريد زهران عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وعبد السند يمامة عن حزب الوفد، وحازم عمر عن حزب الشعب الجمهوري.

دويتش فيله



وذكرت شبكة دويتش فيله، أن السيسي يفوز بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية المصرية، وحصل السيسي على 89.6% من الأصوات، بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، فيما بلغت نسبة المشاركة حوالي 66.8%. تم انتخاب السيسي رئيسًا لأول مرة في عام 2014 وتم تسليمه فترة ولاية ثانية في عام 2018.

وأضاف التقرير أنه خرج الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منتصرا من الانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الإثنين، فوز الرئيس بولاية ثالثة.

ووصف التقرير الألمانى أن نسبة التصوت هي الأعلى في تاريخ مصر، وحصل زعيم حزب الشعب الجمهوري حازم عمر على 4.5% من الأصوات.

وجاء في المركز الثالث فريد زهران من الحزب المصري الديمقراطي الاشتراكي (يسار الوسط)، وجاء عبد السند اليمامة من حزب الوفد الليبرالي في المركز الرابع.