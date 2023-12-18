الرئيس السيسى يجرى حوارًا مع عدد من المواطنين أثناء مروره فى شوارع القاهرة

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي حوارًا مع عدد من المواطنين أثناء مروره في شوارع القاهرة.

وسأل الرئيس السيسي المواطنين عن أحوالهم وأحوال العمل، فرد أحد المواطنين قائلًا: "من ساعة ما حضرتك مسكت البلد، ما شاء الله على البلد".

كما سأل الرئيس عن عدد الورش وإيجاراتها، ووعد بتوفير ورش في مناطق أخرى، لكن بإيجار أعلى، فرد المواطن: "الغالي ثمنه فيه يا باشا".



نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

كان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي، أعلن عن أن عدد الناخبين المقيدين ببيانات الناخبين هو 67 مليونًا و32 ألفًا و438 ناخبًا، وعدد من أدلوا بصوتهم 44 مليونًا و777 ألفًا و668 ناخبًا بنسبة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44 مليونًا و288 ألفًا و361 صوتًا بنسبة 98.9%، وعدد الأصوات الباطلة 489.307 بنسبة 1.1%.

عدد الأصوات في الانتخابات الرئاسية 2024

عبدالفتاح السيسي حصل على 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا بنسبة 89.6% من إجمالي نسبة الأصوات الصحيحة.

حازم محمد سليمان عمر حصل على مليون و986 ألفًا و352 صوتًا من الأصوات الصحيحة بنسبة 4.5%.

محمد فريد سعد زهران حصل على مليون و776 ألفًا و952 صوتًا بنسبة 4%.

عبدالسند حسن محمد يمامة حصل على 822 ألفًا و606 أصوات بنسبة 1.9%.