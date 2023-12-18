في رسالة تهنئة للرئيس السيسي.. أمجد الوكيل: “كنتم خير داعم لبرنامجنا النووي”

وجه الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، رسالة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024 وتوليه الرئاسة لفترة جديدة.

وقال “الوكيل” في رسالته: "يشرفني أن أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع العاملين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالتهنئة لسيادتكم بتولي فترة رئاسية جديدة، كنتم ولازلتم الباعث الحقيقي والداعم الرئيسي للبرنامج النووي المصري.

وتابع داعيا الله عز وجل أن يوفقكم علي المضي قدما في مواجهة التحديات التي تواجه الوطن في الداخل والخارج، وكلنا ثقه أن تتبوأ مصر مكانتها الرفيعة تحت قيادتكم الرشيدة بإذن الله وندعو الله أن يديم علي مصرنا الغالية الامن والأمان».