بالشماريخ والبالونات.. كورنيش الإسكندرية يتزين احتفالًا بولاية الرئيس السيسي الجديدة (صور)

احتفالات هائلة شهدها كورنيش الإسكندرية، فور إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي اليوم.

وشهد الاحتفالات إطلاق شلال بالونات من الاتوبيس السياحي بالمسيرة الحاشدة على المواطنين بطريق الكورنيش، كما تضمنت إطلاق الشماريخ التي زينت كورنيش الإسكندرية مع توافد المواطنين على المسيرة الاحتفالية التي تجوب المدينة.

وعلى صعيد آخر، تجمع المئات من أهالي محافظة الإسكندرية، بميدان سيدي جابر للاحتفال بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية، وذلك عقب إعلان النتيجة رسميًا بالمؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات.

وعلت الهتافات في الميدان من أهالي الإسكندرية، والتي تضمنت" تحيا مصر.. السيسي رئيس مصر"، بجانب مشاركة شباب التحالف الوطني، وحزب مستقبل وطن اللذين نظموا مسيرات حاشدة للاحتفال بإعلان نتيجة فوز الرئيس السيسي.

وشهد الاحتفالات إطلاق شلال بالونات من الاتوبيس السياحي بالمسيرة الحاشدة على المواطنين بطريق الكورنيش، كما تضمنت إطلاق الشماريخ التي زينت كورنيش الإسكندرية مع توافد المواطنين على المسيرة الاحتفالية التي تجوب المدينة.

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

وأعلن المستشار حازم بدوي، نائب نائب رئيس محكمة النقض، فوز المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بتصويت من 39.702.451 صوت بنسبة مشاركة 89.6% من إجمالي نسبة الأصوات الصحيحة.

وأضاف المستشار حازم بدوي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي اليوم الإثنين، أن عدد الأصوات 67 مليون و32 ألف و483 ناخبا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان صادر عنها، أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة يوم الخميس الماضي الموافق 14 ديسمبر الجاري.

وهنأ المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الشعب المصري على العُرس الديمقراطي التي شهدتها مصر في الانتخابات الرئاسية 2024.

احتفالات الإسكندرية

احتفالات الإسكندرية

احتفالات الإسكندرية