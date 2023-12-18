الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالشماريخ والبالونات.. كورنيش الإسكندرية يتزين احتفالًا بولاية الرئيس السيسي الجديدة (صور)

احتفالات الإسكندرية
احتفالات الإسكندرية

احتفالات هائلة شهدها كورنيش الإسكندرية، فور إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي اليوم.

وشهد الاحتفالات إطلاق شلال بالونات من الاتوبيس السياحي بالمسيرة الحاشدة على المواطنين بطريق الكورنيش، كما تضمنت إطلاق الشماريخ التي زينت كورنيش الإسكندرية مع توافد المواطنين على المسيرة  الاحتفالية التي تجوب المدينة.

وعلى صعيد آخر، تجمع المئات من أهالي محافظة الإسكندرية، بميدان سيدي جابر  للاحتفال بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية، وذلك عقب إعلان النتيجة رسميًا بالمؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات.

وعلت الهتافات في الميدان  من أهالي الإسكندرية، والتي تضمنت" تحيا مصر.. السيسي رئيس مصر"، بجانب  مشاركة شباب التحالف الوطني، وحزب مستقبل وطن اللذين نظموا مسيرات حاشدة للاحتفال بإعلان نتيجة فوز الرئيس السيسي.

وشهد الاحتفالات إطلاق شلال بالونات من الاتوبيس السياحي بالمسيرة الحاشدة على المواطنين بطريق الكورنيش، كما تضمنت إطلاق الشماريخ التي زينت كورنيش الإسكندرية مع توافد المواطنين على المسيرة  الاحتفالية التي تجوب المدينة.

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 

وأعلن المستشار حازم بدوي، نائب نائب رئيس محكمة النقض، فوز المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بتصويت من  39.702.451  صوت بنسبة مشاركة 89.6%  من إجمالي نسبة الأصوات الصحيحة.

وأضاف المستشار حازم بدوي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي  اليوم الإثنين،  أن عدد الأصوات 67 مليون و32 ألف و483 ناخبا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان صادر عنها، أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة يوم الخميس الماضي الموافق 14 ديسمبر الجاري.

وهنأ المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الشعب المصري على العُرس الديمقراطي التي شهدتها مصر في الانتخابات الرئاسية 2024.

احتفالات الإسكندرية
احتفالات الإسكندرية
احتفالات الإسكندرية
احتفالات الإسكندرية
احتفالات الإسكندرية
احتفالات الإسكندرية
احتفالات الإسكندرية
احتفالات الإسكندرية
احتفالات هائلة كورنيش الإسكندرية عبد الفتاح السيسي شلال بالونات محافظة الاسكندرية

مواد متعلقة

مسن يعبر عن حبه للرئيس السيسى بالإسكندرية: "شايلينك جوه العين" (فيديو)

السيسى رئيس مصر.. هتافات الفرحة تهز ميدان سيدى جابر بالإسكندرية (فيديو)

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن سرطانات الخلايا الليمفاوية

تشكيل الأهلى.. مفاجأة فى وسط الملعب وكهربا يقود الهجوم أمام فلومينينسى

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

بعد إعلان الفوز.. الرئيس السيسى يلتقى أحد المواطنين خلال جولته بشوارع القاهرة (فيديو)

إجهاد عضلى يبعد نجم الأهلى عن المشاركة أمام فلومينينسي بمونديال الأندية

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس": الاحتلال ارتكب جريمة حرب بتجويع سكان غزة

الاحتلال يعتقل 34 فلسطينيًا من الضفة بينهم 3 نساء وأسير محرر

فايننشال تايمز: أمان إسرائيل فى عزل نتنياهو وإقامة دولة فلسطينية مستقلة