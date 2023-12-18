الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو "إفريقية النواب": فوز الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية حدث فارق في تاريخ مصر

النائبة نيفين حمدي
النائبة نيفين حمدي

هنأت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزة بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية 2024، تكون مدتها 6 سنوات وتجديد الشعب المصرى ثقته فى قيادته لهذه المرحلة الهامة من عمر الوطن، متمنية له دوام التوفيق والسداد لتحقيق تطلعات وامال شعب مصر العظيم.

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فرحة كبيرة في ميدان مصطفى محمود في المهندسين بعد فوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة (صور)

 

لحظة فارقة

وأكدت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، في بيان لها اليوم، أن إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة، ستكون بمثابة لحظة فارقة ونقطة انطلاق للشعب والدولة المصرية، ورسالة للعالم بأن المصريين جيمعاً توحدو خلف القائد والزعيم والاب عبد الفتاح السيسى، لاستكمال الجهود التنموية والاقتصادية والاجتماعية، ونجاحه فى استعادة مكانة ودور مصر المحورى فى صيانة الأمن القومى العربى والدفاع عن قضايا ومصالح الأمة العربية، وصياغة مستقبل أفضل للاجيال القادمة.

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احتفالات ببني سويف بعد فوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة (فيديو)

وعي المصريين سيدفع بعجلة التنمة

وأشادت النائبة نيفين حمدي، بمدى وعى ابناء الشعب المصرى وحرصهم على المشاركة فى اختيار رئيسهم والوقوف خلفه لاستكمال جهود دفع عجلة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة وجني ثمار المشروعات والانجازات العملاقة التي لم تتحق الا في عهد الرئيس السيسي علي مدار فترات رئاسته للدولة المصرية، موجهة الشكر لكل مواطن شارك فى الانتخابات وكان حريص علي رسم مستقبل وطنه ومستقبل الاجيال جيلا بعد جيل.

و أعربت نائبة حماة الوطن، عن ثقتها الكبيرة بأن الرئيس السيسى سيمضى بالدولة المصرية نحو جمهورية جديدة واعدة تنطلق إلى آفاق الريادة في الداخل و الخارج و بما يحقق للمصريين مزيداً من التقدم و الازدهار و الأمن والأمان.

و أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بولاية ثالثة، إذ حصل الرئيس عبد الفتاح السيسي  على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا.

النائبة نيفين حمدي الرئيس عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية فوز الرئيس مجلس النواب

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