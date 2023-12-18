الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

يوم النصر.. أهالي البحيرة يحتفلون بفوز السيسي بولاية جديدة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

عمّت حالة من السعادة والبهجة في شوارع البحيرة عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز الرئيس السيسي بفترة جديدة وخرج الآلاف من أهالى المحافظة من أجل التعبير عن فرحتهم.

وقال عادل حماد، عضو مجلس النواب، إن نتيجة الانتخابات الرئاسية كانت متوقعة بسبب الأداء المتميز الذي يتمتع به الرئيس السيسي، لذلك خرجت ملايين من الشعب المصري للتعبير عن تأييدهم وانتخابه لفترة رئاسية جديدة.

ولاية جديدة للرئيس

أوضح حماد أن هذا الأمر ليس غريبًا على الشعب المصري، حيث يتجه دائمًا لاختيار الشخص المناسب الذي يستطيع استكمال الإنجازات وتحقيق التنمية والاستقرار والأمان، مؤكدًا على الفرحة العارمة التي أعرب عنها الشعب في سوهاج، ما يدل على حبهم الكبير للرئيس السيسي.

من جانبه، أكدت النائبة سناء برغش بأن هذه اللحظة تعد فارقة في تاريخ الشعب المصري، حيث قام الشعب بالمشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية لضمان استقرار مصر ومواجهة أي تهديدات تحدها.

واكتملت هذه اللحظة التاريخية بفوز الرئيس السيسي الذي سيقود البلاد في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة، ويستكمل الإنجازات التي جعلت مصر محورًا هامًا في السياسة الدولية، وشهدت نموًا وتطورًا في مختلف المجالات. وقد شعر المواطن المصري بهذا التقدم الذي تحقق في البلاد.

كما عبر صفوت عبد الحميد، احد أهالى المحافظة أن خروج الآلاف من أهالي البحيرة يدل على وعى الشعب البحراوي الذى خرج بالملايين من أجل رد الجميل للرئيس السيسي الذى حمى مصر من قوى الشر، مشيرًا إلى أن ملايين المصريين خلف القيادة السياسية الفترة المقبلة من أجل المساهمة في استكمال الإنجازات وتحقيق التنمية والاستقرار داخل جميع مدن وقرى الجمهورية.

, الرئيس السيسي ,انتخابات الرئاسة المصرية محافظة البحيرة دمنهور الوطنية

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