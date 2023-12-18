الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بفترة جديدة

وليد جمال الدين،
وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة

يتقدم  وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بخالص التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة، مؤكدًا على أن ثقة الشعب المصري في قيادته الحكيمة كانت واضحة جلية من خلال المشاركة الفاعلة لجموع الشعب المصري بالاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية لمصر 2024، والتي تدل على إيمان الشعب المصري بأهمية استكمال بناء الجمهورية الجديدة القائمة على العمل بإخلاص ومواجهة التحديات وإعلاء قيم ومصلحة الوطن والاتحاد خلف القيادة السياسية الواعية المدركة للتغيرات الإقليمية والدولية.

وليد جمال الدين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي ثقة الشعب الشعب المصري

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