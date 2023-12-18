عبدالفتاح إبراهيم: فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية جديدة جاء بإرادة شعبية

تقدم عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والأمين العآم للإتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج والأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بالشرقيه، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات التي اجريت ايام 10 و11 و12 ديسمبر 2023، واستكمالا لما قدمه عمال الغزل والنسيج من جهود حثيثه وتضحيات كبير لمسانده الدولة المصريه وقيادتها السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي في بناء الجمهوريه الجديده.

استمرار مسيرة البناء والتنمية

وجدد رئيس النقابة العامه للغزل والنسيج العهد برئيس الجمهوريه عبدالفتاح السيسي لولايه جديده مليئة بالإنجازات، واستكمال لما بدئه من بناء الجمهوريه الجديد وإعادة ترتيب الأوراق لتصبح مصر من اقوي الدول في المنطقه مؤكدا ان مصر مستمره في البناء والتشييد للمشروعات القوميه والمزيد من الحمايه الاجتماعيه لتوفر حياه كريمه للمواطنين.

نتيجة الانتخابات الرئاسية

وفي تصريحات صحفية، قال الأمين العام للإتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج أن إعلان فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي هو بداية لولاية نتشارك فيها المسؤولية كلًا في موقعة والعمل مع الرئيس بإخلاص وأمانة، مشيرًا الي ان نسبة الاصوات التي حصل عليها الرئيس في الانتخابات انما تعكس حالة الاصطفاف الوطني.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، نتيجة الانتخابات الرئاسية، وأكدت الهيئة أن المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا، بنسبة 89.6% من إجمالى الأصوات الصحيحة للناخبين.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، إن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة، إذ بلغت 66.8 %، ولا توجد أي تجاوزات أو خروقات شابت العملية الانتخابية التي حازت على إشادة من المنظمات المحلية والدولية».