تقارير: الاتحاد الهندي يدرس استضافة بعض مباريات كأس العالم 2034

كشفت تقارير إعلامية أن الاتحاد الهندي لكرة القدم، يدرس خطة لاستضافة بضع مباريات من كأس العالم لعام 2034، المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية، وفقًا لما ذكره تعميم داخلي للاتحاد الهندي.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أعلن في التاسع من أكتوبر الماضي، أن بلاده هي المترشح الوحيد لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034.

ودعم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في اجتماعه الذي عقد في 18 أكتوبر الماضي، عرض المملكة العربية السعودية لاستضافة الحدث القاري الكبير، إلى جانب الهند التي دعمت هذه الخطوة.

وذكر موقع (Sportstar) أن كاليان تشوبي، رئيس الاتحاد الهندي، أخبر أعضاء اللجنة التنفيذية بالاتحاد، أنه ينبغي على الهند التفكير في استضافة بعض المباريات في كأس العالم 2034.

وسيشارك في مونديال 2034، 48 منتخبًا، حيث ستشهد تلك النسخة من البطولة، إقامة 104 مباراة، حيث تأمل الهند في استضافة عشر مباريات من البطولة.

وحسبما أشا الموقع، فإن مسودة محضر اللجنة التنفيذية للاتحاد الهندي في 9 نوفمبر، قالت: "أبلغ رئيس الاتحاد، أعضاء المجلس أنه ينبغي على الهند أن تفكر أو تخطط للعمل من أجل أن تكون مضيفًا مشاركًا لكأس العالم في عام 2034".

وقد يقيد «فيفا» أهلية استضافة كأس العالم 2034 إلى آسيا أو أوقيانوسيا بعد أن أسند الاتحاد الدولي قرار استضافة نسخة 2030 لثلاث قارات (أفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية).

وستستضيف المملكة العربية السعودية، أيضًا نهائيات كأس أمم آسيا 2027 بعد أن تراجعت الهند عن محاولة استضافة الحدث القاري الكبير.