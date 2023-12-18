الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الغضبان" يتابع سير العمل داخل محطة تسمين الماشية ومجزر بورسعيد (صور)

جولة محافظ بورسعيد
جولة محافظ بورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، سير العمل بمجزر المحافظة، كما تفقد سير العمل بمحطة تسمين الماشية، وذلك لمتابعة مستجدات الخدمات المقدمة داخل المجازر الحكومية بالمحافظة  و محطة تسمين الماشية، رافقه خلالها  مدير محطة تسمين الماشية،  ومدير مجزر بورسعيد.

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل داخل محطة تسمين الماشية ومجزر المحافظة ويوجه بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال تفقده  سير العمل داخل محطة تسمين الماشية،  أطلع محافظ بورسعيد على أعداد الماشية التي تستقبلها المحطة،  وأكد اللواء عادل الغضبان،  أن محطة تسمين الماشية تشهد توفير مزيد من الخراف والماشية بأسعار مخفضة وباوزان مختلفة بما يلبي احتياجات المواطنين من أبناء المحافظة، لافتا أن محطة تسمين الماشية حققت أعلى معدل نمو في تربية وإنتاج اللحوم على مستوى الجمهورية،  وتم تحويلها إلى مركز لتوزيع اللحوم للمحافظات المجاورة، وواحدة من أهم مراكز تصنيع اللحوم ومنتجات الألبان على مستوى مصر.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن العنابر تعمل بكامل طاقتها،  وهناك جاهزية تامة داخل محطة تسمين الماشية ومجزر بورسعيد،  كما أكد محافظ بورسعيد على توافر اللحوم بكميات وأسعار  تلبي احتياجات المواطنين  ،  فضلا عن توفير اللحوم البلدي في العديد من المنافذ بأسعار مخفضة،  وتطوير الخدمات المقدمة بالمجزر.

مؤكدا على تقديم الدعم الكامل لمجازر بورسعيد ومحطة تسمين الماشية لتوفير طلبات المواطنين من اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة،  مشيرا ان بورسعيد اصبحت تشهد طفرة في مجال الإنتاجي الحيواني تماشيا مع مجمل التطورات التي شهدتها المحافظة،  كما أنه تم تطوير المجازر الحكومية ببورسعيد لتحقيق مستوى افضل من الخدمات المقدمة للمواطنين

جولة محافظ بورسعيد

جولة محافظ بورسعيد
جولة محافظ بورسعيد
جولة محافظ بورسعيد
جولة محافظ بورسعيد
جولة محافظ بورسعيد
جولة محافظ بورسعيد
جولة محافظ بورسعيد
جولة محافظ بورسعيد
جولة محافظ بورسعيد
جولة محافظ بورسعيد
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