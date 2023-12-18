بريتش بتروليوم تعتزم تعليق عمليات عبور ناقلات النفط عبر البحر الأحمر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلًا عن بلومبرج، اليوم، أن بريتش بتروليوم تعتزم تعليق جميع عمليات عبور ناقلات النفط عبر البحر الأحمر.

حركة الملاحة بالقناة لم تتأثر بالأحداث الجارية

وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قال: إن حركة الملاحة بالقناة لم تتأثر بالأحداث التي تحدث الآن في البحر الأحمر، مؤكدًا أن الحركة منتظمة، مشيرًا إلى أنه يتم متابعة حركة الملاحة البحرية بالقناة والتوترات الموجودة الآن ونسبة تأثيرها على القناة.

وتابع: هناك حوالي 55 سفينة مرت من رأس الرجاء الصالح فى الفترة من 19 نوفمبر إلى 17 ديسمبر من عدد 2128 سفينة بنسبة 2% من عدد السفن التي مرت.