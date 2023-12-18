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تحقيقات ومتابعات

رابط البوابة المصرية الموحدة للحج 2024 لاستعلام نتيجة أسماء الفائزين في القرعة

جريدة الدستور

يزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل على رابط البوابة المصرية الموحدة للحج 2024، وذلك من أجل معرفة التفاصيل الكاملة عن الحج  لأداء مناسك الحج 2024 للعام الهجري 1445 خلال الفترة المعلنة من قبل وزارة الداخلية، خاص انه تم التسجيل فى قرعة الحج من قبل المواطنين فيتم البحث بشكل مستمر عن الرابط الخااص بالحج لعام 2024 لمعرفة التفاصيل الكاملة والاستعداد الأامثل لموسم الحج لعام 2024.

رابط البوابة المصرية الموحدة للحج 2024

ونستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن رابط بوابة الحج لعام 2024، وذلك لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بموسم الحج لعام 2024، وذلك للتسهيل على المواطنين معرفة كافة التفاصيل الكاملة، خاصة أن موسم الحج 2024، يزداد البحث عن التفاصيل الخاصة بموسم الحج لعام 2024 عبر رابط بوابة الحج لعام 2024 

يبحث العديد من المسلمين عن رابط البوابة المصرية الموحدة للحج، حيث 7 أشهر تفصلنا عن موعد عيد الأضحى المبارك، والذي يتزامن معه بدء مناسك الحج في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، ولأن حج القرعة يستغرق المزيد من الوقت والإجراءات لذلك، كانت قد أعلنت وزارة الداخلية المصرية بدء قبول طلبات التقدم لأداء فريضة الحج لعام 1445/2024، اعتبارا من السبت 21/10/2023 وحتى يوم الاثنين الموافق 6/11/2023.

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ويعتبر الحج من أكثر المناسبات التى يتنظرها المسلمين بفارغ الصبر، لاذا يهتم المسلمين بالبحث عن كافة التفاصيل الخاصة بالحج وينتظروا الإعلان عن نتيجة القرعة وذلك لمعرفة التفاصيل الكاملة والخاصة بموسم الحج لعام 2024، وذلك من أجل لاستعدادا لتام له والتحضيرات الخاصة به.

نظام قرعة الحج 2024

 يتم إجراء القرعة العلنية إلكترونيا من خلال بوابة الحج المصرية، حيث إعلان أسماء الفائزين وقوائم الانتظار، وذلك بعد تسجيل كافة البيانات وفقا المواعيد المحددة رسميا.

تتولى الجهة المنظمة للحج على البوابة التصعيد من قوائم الانتظار بالرقعة الاحتياطية، إذا خلا مكان أحد الفائزين بالقرعة الأساسية.

على المواطن أن يختار الجهة التي يريد الحج من خلالها (قرعة – سياحة – تضامن – هيئات) ويكون التقدم لمرة واحدة فقط، وبمجرد غلق باب التقدم يعد الطلب مدرجا ضمن قرعة تلك الجهة فقط.

لابد من الالتزام بخطوات التقديم في حج القرعة بشراء طلب التقديم في الحج الفردي مقابل دفع 100 جنيها، أو حج زوجي بـ 200 جنيها، بالإضافة إلى طابع شرطة بـ 15 جنيها، وطابع شهيد بـ 5 جنيهات.

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