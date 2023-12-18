سقوط 7 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات فى القاهرة

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 7 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المخدرات فى القاهرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاملين – لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرامات).

وضبط (فنى تكييف، له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة بدر.. وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 1 كيلو جرام).

وضبط (عاطلين، لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المعادى.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8،500 كيلو جرام).

ضبط (عاطلين، لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة حلوان .. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض) وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.