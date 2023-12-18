الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط 7 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات فى القاهرة

حبس متهمين
حبس متهمين

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 7 عناصر إجرامية بحوزتهم  كميات من المخدرات فى القاهرة.

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاملين – لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرامات).

وضبط (فنى تكييف، له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة بدر.. وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 1 كيلو جرام).

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حبس تاجر مخدرات لحيازته 8 كيلو حشيش بالعامرية غرب الإسكندرية

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ضبط 25 قطعة سلاح و154 قضية مخدرات وتنفيذ 58056 حكمًا خلال 24 ساعة

وضبط (عاطلين، لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المعادى.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8،500 كيلو جرام).

ضبط (عاطلين، لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة حلوان .. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض)  وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

7 عناصر إجرامية القاهرة مديرية امن القاهرة المخدرات قسم شرطة بدر الحشيش

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