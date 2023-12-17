الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط موظف بتهمة غسـل 80 مليون جنيه في المخدرات

حبس
حبس

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير مبيعات بإحدى الشركات "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامه بـ(تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت تلك الممتلكات بـ(80 مليون جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر غسل الأموال 80 مليون جنيه تقريبا الصبغة الشرعية

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ضبط موظف بتهمة غسـل 80 مليون جنيه في المخدرات

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