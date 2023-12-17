ضبط موظف بتهمة غسـل 80 مليون جنيه في المخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير مبيعات بإحدى الشركات "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامه بـ(تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت تلك الممتلكات بـ(80 مليون جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.