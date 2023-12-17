ضبط 25 قطعة سلاح و154 قضية مخدرات وتنفيذ 58056 حكمًا خلال 24 ساعة

واصل قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن، شن حملات موسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 25 قطعة سلاح نارى، و154 قضية مخدرات، وتنفيذ 58056 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وقالت الداخلية، فى بيان، اليوم الأحد: «فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 25 قطعة سلاح نارى بحوزة 24 متهما».

وأضافت: «وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 58056 حكمًا قضائيًا متنوعًا.. وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 154 قضية مخدرات بحوزة 166 متهما، وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 17 متهمًا، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 8 متهمين».

وتابعت: «وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 236 دراجة نارية مخالفة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 20846 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين تم فحص 45 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبينت إيجابية 9 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».