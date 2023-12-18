الإثنين 18 ديسمبر 2023
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منوعات

طرق طبيعية فى منزلك للتخلص من اسمرار المناطق الحساسة والداكنة

جريدة الدستور

تبحث كثير من السيدات والفتيات عن طرق طبيعية للتخلص من الإسمرار الموجود فى المناطقة الداكنة والمناطق الحساسة، خاصة مع ارتفاع اسعار المنتجات الآخري، ونستعرض فى السطور التالية مجموعة من الوصفات الطبيعية التى تساعد فى الحصول على نتائج مميزة ومنها:

كريم تفتيح المنطقة الحساسة بمكونات طبيعية:

الطريقة الأولى:

المكونات:

 5  قطرات من الجلسرين النقي.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

20 مل من ماء الورد.

طريقة التحضير:

يتم وضع المزيج في زجاجة رذاذ، ووضعه على المنطقة الحساسة يوميًا باستخدام.  

الطريقة الثانية:

المكونات:

عصير الخيار واليمون

طريقة التحضير:

مزيج المكونات معا ووضعهم على المناطقة الحساسة لمدة ربع ساعة.

الوصفة الثالثة:

 المكونات:

2  ملعقة كبيرة من عصير الخيار.

4  ملاعق من عصير الليمون.

نصف ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم.

طريقة التحضير:

احضري وعاء فارغ واسكبي فيه عصير الخيار ثم أضيفي عصير الليمون واخلطي جيدًا.

ثم ضعي الكركم واخلطي جميع المكونات حتى تمتزج جيدًا.

ضعي المزيج على المناطق الداكنة من جسمك لمدة 30 دقيقة.

ثم اغسليه بالماء البارد

كرري الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا .

الوصفة الرابعة

المكونات:

ملعقتين من الأرز المطحون

ملعقتين لبن

ملعقة ليمون

ملعقة كركم

طريقة التحضير:

اخلطي المكونات جيدًا في وعاء حتى تحصلي على خليط سائل قليلًا.

ضعي المزيج على المنطقة الحساسة واتركيه لمدة عشرين دقيقة، ودلكي بحركات دائرية، ثم اغسلي المنطقة بالماء الفاتر وجففيها.

كرري الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا.

 

عصير بطاطس والكركم:

المكونات:

نصف حبة بطاطس

ملعقة صغيرة من الكركم

طريقة التحضير:

قشري نصف حبة بطاطس واستخرجي عصيرها.

أضيفي ملعقة صغيرة من الكركم إلى العصير.

ضعي الخليط على المنطقة الحساسة

اتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

كرري الوصفة مرتين أسبوعيا.

 

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